La storia dei due ciclisti americani uccisi dall’ISIS in Tagikistan

La tradizione campana nelle voci dei Musicastoria : È così che la pizzica in Salento e la tammurriata in Campania rappresentano oggi le principali danze popolari oggetto di una riscoperta in Italia e ancora da scoprire nel resto del mondo. I ...

La corsa nel Dna e la sfida nella finale dei 1500 : i fratelli Ingebrigtsen incantano Berlino - la storia più bella la scrive il piccolo Jakob : I fratelli Ingebrigtsen incantano Berlino, tutti e tre si sfidano nella finale dei 1500: la storia più bella la scrive il piccolo Jakob Grande spettacolo a Berlino con gli Europei di Atletica 2018. Al termine della rassegna europea di nuoto, nella quale gli italiani hanno regalato fortissime emozioni e grandi soddisfazioni, l’attenzione di sposta da Galsgow a Berlino per le gare di tutte le discipline di atletica leggera, dal ...

Come è andata la storia dei richiedenti asilo di Vicenza che vogliono Sky : Ha fatto il giro del web in un attimo, com’è ormai tristemente consuetudine, la notizia, pubblicata dal Giornale di Vicenza, dei richiedenti asilo che si sarebbero presentati in Questura quando il centro culturale San Paolo gestito dalla cooperativa Cosep che li ospita gli avrebbe negato aria condizionata e abbonamento a Sky per seguire il campionato di calcio. Notizia smentita per primo dal giornalista di Repubblica Fabio ...

Matteo Renzi - guai per il cognato Andrea Conticini : la brutta storia dei milioni spariti per l'Africa : Circa 6,6 milioni di dollari destinati all'assistenza dei bambini in Africa da Unicef e fondazione Pulitzer sarebbero finiti in conti privati riconducibili a tre fratelli bolognesi. Tra loro Andrea ...

Diretta/ Salernitana Rezzato (risultato finale 6-1) streaming video e tv : show dei granata - match senza storia : Diretta Salernitana Rezzato: info streaming video e tv della partita in programma oggi e valida per il secondo turno a eliminazione Diretta della Coppa Italia.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 22:34:00 GMT)

La Nasa annuncia equpaggi dei primi voli commerciali della storia : Houston, askanews, - La Nasa ha annunciato i 9 astronauti americani che voleranno nello Spazio con le nuove navette Usa Dragon Crew e Starline. Si tratta di una svolta epocale, perché questi saranno i ...

come mai renzi e berlusconi sono convinti che la brutta storia dei 48 milioni di rimborsi alla lega - Politica : DAGOREPORT Sia berlusconi sia renzi sono convinti di due cose. Primo: presto il tema dei migranti da sbarco, che da tanto fiato alla propaganda di Salvini, col finire dell'estate, chiuderà i battenti. ...

La storia evolutiva dei moderni pigmei di Flores : Come ha spiegato a 'Le Scienze' Cosimo Posth, ricercatore esperto di DNA antico all'Istituto Max Planck per la scienza della storia umana di Jena, non coinvolto nello studio, 'la preservazione di DNA ...

Qualcosa non torna nella storia dei tweet russi a favore di Lega e M5S : Il presidente russo Vladimir Putin – Foto LaPresse – Fabio Ferrari E se la storia dei 1.500 tweet contenenti fake news diffusi dai russi per sostenere Lega e Movimento 5 stelle alle ultime elezioni fosse essa stessa una fake news? Fino a qui appare una provocazione ma, una volta analizzati i dati, sono tanti gli elementi che non tornano. Intanto, un riepilogo: lo scorso 31 luglio su FiveThirtyEight, testata giornalistica data driven ...

2 agosto -Christian Di Domenico in "U Parrinu - la mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia" S.Vito dei Norm : 02/08/2018 Terza edizione della rassegna teatrale Ad Esempio, A Me Piace il Sud. Il teatro d'estate ad ExFadda torna con una ricca proposta di spettacoli. La direzione Artistica guidata da Meridiani Perduti Teatro insieme a Roberto Covolo ha selezionato significative produzioni teatrali per dare voce al panorama del teatro di narrazione e ...

La storia di Franklin - il primo personaggio nero dei Peanuts : Comparve la prima volta 50 anni fa: Charles Schulz, l'inventore del fumetto, si decise a disegnarlo dopo la lettera di una professoressa The post La storia di Franklin, il primo personaggio nero dei Peanuts appeared first on Il Post.

Il "Drago stupefacente" che riscrive la storia dei dinosauri sauropodi : La ricerca sembra quindi contraddire l'idea che i dinosauri in Asia si siano evoluti in un contesto isolato dal resto del mondo. L'apparente diversità geografica è forse spiegabile con la scarsità di ...

Mick Jagger - uno dei più grandi cantanti della storia compie 75 anni : Mick Jagger, cantante e fondatore della leggendaria band dei Rolling Stones, compie oggi 75 anni. La band britannica è considerata da molti la più grande rock band di tutti i tempi. La loro, infatti, fu un'autentica rivoluzione musicale: ogni strumento suonato aveva una caratteristica peculiare mai sperimentata prima. Inventarono e codificarono gli stereotipi delle rock star. I Beatles portavano avanti la tradizione dei gruppi vocali di musica ...