La Stessa | Alessandra Amoroso | Testo | Audio | MP3

Testo e audio La Stessa di Alessandra Amoroso - il nuovo singolo a sorpresa prima dell’album : La Stessa di Alessandra Amoroso è disponibile dalla mezzanotte di oggi in tutti gli store digitali. La cantante salentina aveva annunciato ai fan di avere in serbo per loro grandi novità che avrebbe comunicato domenica 12 agosto, nel giorno del suo compleanno. Alla mezzanotte di oggi, allo scattare del nuovo giorno, Alessandra Amoroso ha svelato tutto. Il nuovo singolo si intitola La Stessa e i fan non dovranno attendere settimane prima di ...