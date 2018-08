La Spagna | prima tappa dei viaggi di Annemarie Schwarzenbach

Migranti - la Spagna "scopre l'emergenza" : nel 2018 è la prima destinazione : Il premier socialista Sanchez e la cancelliera tedesca Merkel si sono incontrati in Andalusia e hanno stabilito un approccio...

Dimenticato in obitorio in Spagna per 12 giorni prima che la famiglia venisse avvertita : Dimenticato in obitorio in Catalogna per 12 giorni vittima di un incidente stradale. Come scrive IL CANAVESE. Dimenticato in obitorio Aveva 76 anni Natale Romeo, torinese che in Catalogna avrebbe ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Spagna-Australia la prima semifinale. Miracolo delle iberiche - avanti agli shootout le oceaniche : Due partite davvero emozionanti a decidere la prima semifinale dei Mondiali 2018 di Hockey su prato femminile. Saranno Spagna e Australia al penultimo atto della manifestazione iridata in corso di svolgimento in quel di Londra. Le iberiche, che erano dovute passare dagli ottavi di finale (clamoroso shoot-out con il Belgio dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari), da sfavorite hanno battuto nel derby del Vecchio Continente la Germania per 1-0: a ...

In Spagna il sistema di prima accoglienza dei migranti sta collassando : Negli ultimi tre giorni sono arrivati sulle coste spagnole circa 1.300 migranti e il governo non sa dove metterli The post In Spagna il sistema di prima accoglienza dei migranti sta collassando appeared first on Il Post.

Hockey su pista - Europei 2018 : Italia a caccia del blitz a La Coruna per soffiare il primato alla Spagna : Un avvio fulmineo con quattro vittorie consecutive in altrettante gare. Ma ora arriva il primo vero test per l’Italia agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. Gli azzurri sfideranno stasera, giovedì 19 luglio, i padroni di casa della Spagna, che affiancano l’Italia in testa alla classifica del gruppo B, disponendo in compenso di una migliore differenza reti. I ragazzi guidati dal ct Mariotti, dunque, dovranno battere la ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Pagnini sensazionale! L’Italia schianta la Germania e domani con la Spagna si gioca il primato : L’Italia non si ferma più e conquista la quarta vittoria consecutiva agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. A pagare dazio dinanzi alla furia degli azzurri stavolta è stata la Germania, sconfitta con un perentorio 11-5 in cui si è distinto Marco Pagnini, autore di una strepitosa cinquina che ha distrutto le velleità dei tedeschi, dominati sin dal primo minuto ma coriacei nel rintuzzare più volte gli allunghi ...

Softball - Europei U19 2018 : buona la prima per l’Italia. Spagna battuta 9-2 : buona la prima per l’Italia, vincente per 9-2 sulla Spagna al debutto nell’Europeo U19 in programma a Staranzano. Un successo arrivato in cinque riprese, con tre attacchi che hanno portato otto punti e la chiusura al quinto inning. Una vittoria arrivata però in rimonta, perché nella prima ripresa il bunt di Serrano e il singolo di Fe hanno sorpreso la difesa azzurra. Ma la risposta è stata poderosa, perché al secondo lancio del primo ...

Torneo dell'Amicizia. Italia-Spagna 59-74. Si chiude la prima vera esperienza in Azzurro per i 12 classe 2003 : ... #8 Felipe Motta , 2003, G, Stella Azzurra Roma, #9 Davide Poser , 2003, A, Universo Treviso Basket, #10 Nicola Berdini , 2003, Pm, Reyer Venezia, #11 Daniele Greggi , 2003, G, Honey Sport City, #14 ...

Marco Mengoni a Madrid per il concerto di Funambulista : foto dalla Spagna prima del nuovo album : Marco Mengoni a Madrid posta le prime foto del suo approdo in Spagna per partecipare al concerto di Funambulista, con il quale ha collaborato in passato. L'artista di Ronciglione torna quindi sul palco dopo aver preso parte al tour di Giorgia, con la quale ha duettato in Come neve con la padrona di casa. Il singolo ha raggiunto il mercato il 1° dicembre scorso e ha già dato grandi soddisfazioni ai due, che hanno condiviso un singolo per la ...

Hockey su pista - Europei 2018 : il girone e le avversarie dell’Italia. La sfida con la Spagna vale il primato nel girone? : Sei squadre per quattro posti. L’Italia è inclusa nel girone B degli Europei 2018 di Hockey su pista, che andranno in scena a La Coruna tra sabato 14 e domenica 22 luglio. Una fase a gironi asimmetrica, in cui le squadre sono distribuite in maniera disomogenea tra i due raggruppamenti. Gli azzurri guidati dal ct Massimo Mariotti sono stati inclusi in un girone con sei squadre e giocheranno praticamente tutti i giorni a partire da domenica ...

Angela Ponce - prima trans a vincere Miss Universo : rappresenterà la Spagna : Lei si chiama Angela Ponce ed è già entrata nella storia: perché è la prima modella transgender che parteciperà a Miss Universo, che si terrà a novembre...

8 MILIONI DI BAMBINI IN PROVETTA - LA PRIMA FU LOUISE BROWN/ Fecondazione in vitro : Spagna è Paese più attivo : 8 MILIONI di BAMBINI in PROVETTA, Fecondazione in vitro: LOUISE BROWN fu la PRIMA. Gli esperti parlano di un forte aumento del fenomeno contro l'infertilità.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:29:00 GMT)

Calciomercato – La clamorosa indiscrezione dalla Spagna : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo - c’è già la prima offerta : Cristiano Ronaldo alla Juventus: dalla Spagna i clamorosi dettagli dell’operazione, c’è già l’offerta della società bianconera-- Cristiano Ronaldo è l’uomo più desiderato del momento, dalle donne sì, ma soprattutto dalle squadre di calcio che lo vorrebbero con sè dopo che ha fatto intendere di voler cambiare team, al termine della finale di Champions League. Il calciatore portoghese sembra quindi pronto a dire addio al Real Madrid e, ...

Mondiali 2018 - in Spagna-Russia la prima volta del quarto cambio : E' successo in Spagna-Russia, finita 1-1 al 90' e dunque prolungata ai supplementari, dove secondo la nuova regola Fifa per la Coppa del Mondo è possibile fare una quarta sostituzione. Così il ct ...