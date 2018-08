La Prova del cuoco | Elisa Isoardi | “Non vedo l’ora di cominciare!”

Ciclismo - Europei 2018 : Peter Sagan si ritira in corsa! Clamorosa scelta del Campione del Mondo - Viviani ci Prova : Notizia Clamorosa da Glasgow dove si sta disputando la prova in linea valida per gli Europei 2018 di Ciclismo su strada. Peter Sagan si è infatti ritirato quando mancavano 85 chilometri al traguardo: il tre volte Campione del Mondo, grande favorito della vigilia insieme al nostro Elia Viviani e al norvegese Alexander Kristoff che difende il titolo, ha abbandonato la corsa in maniera quasi inattesa. Lo slovacco si è trovato a sorpresa staccato ...

MotoGP - Pagelle GP Austria 2018 : Lorenzo impeccabile - Marquez ci Prova - Dovizioso delude - Rossi si supera - male gli altri italiani : Jorge Lorenzo (Ducati) vince il Gran Premio d’Austria 2018 di MotoGP e risulta il migliore sul tracciato del Red Bull Ring. Il pilota spagnolo merita il massimo dei voti al termine di una prova davvero impeccabile, nella quale si comporta decisamente meglio del compagno Andrea Dovizioso. Marc Marquez non sale sul gradino più alto del podio ma non ha nulla da recriminare, mentre Valentino Rossi, nonostante le difficoltà, tiene alto il nome ...

Elisa Isoardi/ “Antonella Clerici? E’ una grande donna!” - poi racconta La Prova del Cuoco e su Salvini… : Elisa Isoardi si racconta prima dell'inizio de La Prova del Cuoco: "Antonella Clerici? E’ una grande donna!”, poi racconta come sarà la trasmissione e su Matteo Salvini dice che...(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 13:55:00 GMT)

La sonda Parker della Nasa riProva a partire verso il Sole : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

ApProvato il nuovo Prg di Castiglione del Lago - Via libera alla parte operativa : ... Forza Italia, un giudizio sostanzialmente positivo, pur con la pecca della lentezza di un iter durato 13 anni: «Castiglione è cambiata rispetto a 13 anni fa, avevamo un economia in espansione, una ...

MICHELLE HUNZIKER - Prova BIKINI "20 ANNI DOPO" / Foto - fan in delirio e lei spiega : "Un bellissimo ricordo" : MICHELLE HUNZIKER indossa dopo 20 ANNI il BIKINI che indossò per la sua prima copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice lascia il web senza parole: "Bella come allora"(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:00:00 GMT)

CdA Rai : apProvati i contratti per gli highlights della Serie A e «Un Posto al Sole» : Un Posto al Sole La decisione sul nuovo Presidente Rai, per il momento, è rinviata a settembre dopo la bocciatura di Riccardo Laganà. In compenso, ieri il CdA di Viale Mazzini ha dato l’ok a questioni riguardanti direttamente i telespettatori del servizio pubblico: l’acquisizione del pacchetto di immagini (highlights) per tre stagioni del Campionato di calcio di Serie A, al via il prossimo 18 agosto, e il rinnovo del contratto per la ...

Ciclismo - Europei 2018 : il percorso della Prova in linea maschile. Favoriti i velocisti : Tutto pronto per il grande evento di domenica: a Glasgow (Scozia) si corre la prova in linea degli Europei di Ciclismo su strada al maschile. Si assegna dunque la maglia di campione continentale: riconoscimento importante, visto che verrà vestita dal campione per tutta la prossima stagione. Favoriti, almeno sulla carta, i velocisti: il percorso infatti non è particolarmente duro e dovrebbe vedere all’arrivo una volata (piuttosto ...

La Giunta regionale ha apProvato lo schema d'intesa per la gestione delle risorse forestali ed idriche in Uganda. : La cooperazione territoriale costituisce un importante strumento per incidere in maniera positiva sulle condizioni di vita dei cittadini dei Paesi del Sud del mondo, in grado di agire anche sulle ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia ci Prova con le staffette - si parte con le batterie delle 4×400 : Venerdì 10 agosto debuttano le staffette agli Europei 2018 di Atletica leggera: si incomincia all’ora di pranzo con le batterie delle 4×400. Prima gli uomini (ore 13.05), poi spazio alle donne (ore 13.40): le prime tre delle due batterie e i due migliori tempi accedono alla finale che assegnerà le medaglie. L’Italia vuole essere grande protagonista con i quartetti che hanno vinto le medaglie d’oro ai Giochi del ...

Magrissima e bella senza fatica : mai Provato la dieta Malibù (quella delle vip)? : Perdere peso senza faticare è il sogno di tutti: nessuno vuole rinunciare a nulla o ammazzarsi di palestra. Tutti, però, vogliamo essere magri e belli. Come fare? Avete mai sentito parlare della dieta Malibù? Beh, dovreste provarla. Si tratta di una dieta che promette di farvi perdere 4 chili in un mese senza sforzi eccessivi. La dieta in questione viene dalla California ed è molto amata dalle star (Demi Moore, Claudai Shiffer, Nicole ...

In Ohio la base di Trump dà Prova di debolezza in vista del midterm : Cambridge, Massachusetts. Donald Trump non ha dubbi sulla ragione della vittoria, risicatissima e ancora da convalidare ufficialmente, del repubblicano Troy Balderson in un’elezione speciale per la Camera in Ohio. La ragione c’est moi: “Quando ho deciso di andare in Ohio per sostenere Balderson era