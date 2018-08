La ‘prima volta’ di Cristiano Ronaldo | ressa di tifosi a Villar Perosa per CR7 in

Moto2 – La ‘prima volta’ di Luca Marini : Il fratellino di Valentino Rossi super a Brno - la pole position è tutta sua! : Luca Marini è il pole man del Gp di Repubblica Ceca, il fratello di Valentino Rossi partirà dalla prima casella in griglia della gara di Moto2 Proprio come Valentino Rossi ottenne la sua prima pole position a 20 anni in Moto2 , anche Luca Marini si consacra pole man della classe di mezzo alla stessa età. È del pilota fratello del Dottore la pole position del decimo appuntamento del campionato mondiale di Moto2 , che vedrà partire dalla prima ...

La ‘prima volta’ di Sarri sulla panchina del Chelsea è un successo : vittoria contro il Perth Glory per l’ex Napoli : Maurizio Sarri vince la prima sulla panchina del Chelsea, l’amichevole contro il Perth Glory finisce bene per l’allenatore ex Napoli Al via con una vittoria l’avventura al Chelsea di Maurizio Sarri e Jorginho. I ‘Blues’ hanno sconfitto 1-0 in amichevole gli australiani del Perth Glory grazie a una rete di Pedro al 5′. L’ex centrocampista del Napoli in campo per tutto il match. ...