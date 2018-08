La notte bianca di Celle Ligure è martedì 21 agosto

Successo per la notte bianca - oggi a Ganzirri la Festa di San Nicola continua : Borgo affollato fino a tarda Notte, musica per le strade, profumo di torrone tra le bancarelle sul lungo lago, sport, artigianato e cucina negli spazi della scuola media Pretarca. La 'Notte Bianca' organizzata dalla Parrocchia di Ganzirri in occasione della Festa di San Nicola ha ottenuto un Successo oltre le ...

Evento : notte bianca della cultura a Trivento : Molte e di qualità le iniziative: apertura di una libreria, visite guidate, convegni, spettacoli per bambini,mostre concerti, presentazione di libri, esposizione del tappeto più lungo del mondo

Ganzirri - ME - : questa sera - la Terza edizione della 'notte bianca di San Nicola' : Gli organizzatori di una importante manifestazione, per darne contezza in questo testo scrivono che : 'durante la -Notte Bianca di San Nicola- effettueremo con il nostro bus la ormai famosa -...

Goran Bregovic alla notte bianca di Guardiagrele - tra musica - concerto ed eventi enogastronomici : Il concerto gratuito di mezzanotte di Goran Bregovic, in Largo Garibaldi, sarà l'evento principale della notte bianca di Guardiagrele, in programma nel borgo il 14 agosto dalle 20 con spettacoli e ...

Floridia - 'Calura' è il tema della notte bianca floridiana che si terrà il 18 agosto : Tutto pronto, insomma, per una Notte ricca di spettacoli, arte, cultura, buon cibo e tanto divertimento.

Varazze - notte bianca dedicata alla musica : Ecco le piazze e gli spettacoli musicali nel dettaglio : Piazza Doria " davanti al Parco del Boschetto " BANDA TZIGA " 20/22 Piazza De André " LES TROIS TETONS " 22/24 Via Coda/Cairoli " KIDS AREA " ...

Al via questa sera a Sante Marie la sesta notte bianca dei bambini con giochi e laboratori : questa sera, a partire dalle 21, in piazza Aldo Moro tutti i bambini potranno partecipare attivamente ai laboratori ambientali, agli spettacoli del mago, al color party, ai giochi di squadra, alla ...

Tutto pronto per la notte bianca a Pianella con musica - sport dedicato ai giovani ed arte : Nella parte centrale dell'evento il centro storico si animerà con musica ed arte mediante spettacoli e sketch teatrali nonché vari generi musicali con i gruppi che si esibiranno dal vivo, per ...

Lunedi 13 Agosto : la notte bianca a Varazze è dedicata alla Musica : Ecco le piazze e gli spettacoli Musicali nel dettaglio 1. Piazza Doria " davanti al Parco del Boschetto " BANDA TZIGA " 20/22 2. Piazza De André " LES TROIS TETONS " 22/24 3. Via Coda/Cairoli " KIDS ...

Sternatia - Lecce - torna a colorarsi di magia ed armonia nella notte bianca dei bambini e delle bambine. : Programma: A partire dalle 20.30 si alterneranno - Opopó clown ludobus con lo spettacolo 'C'è Pista per Te!!', laboratori di strada e spettacoli, con Antonella Vittore e Ian Algie, in cui i bambini ...

Nel segno di Pellegrino Artusi : tanta gente a Forlimpopoli per la 'notte bianca del Cibo' : Non avrà portato le decine di migliaia di persone della Festa Artusiana di giugno, ma la prima Notte Bianca del cibo italiano, con 'epicentro' a Forlimpopoli, si può certamente catalogare tra i ...

Il ministro Centinaio annuncia : "Faremo del 4 agosto una vera notte bianca del cibo italiano" : Intervistato dal giornalista Paolo Massobrio , Centinaio ha sottolineato l'importanza di aver fuso nello stesso dicastero due dei settori più importanti per l'economia italiana: 'Il progetto, ...

Il 4 e 5 agosto la notte bianca del cibo italiano a FICO Eataly World festeggia Artusi : LE RICETTE ArtusiANE A FICO Per tutto il fine settimana, nei punti ristoro di FICO sarà inoltre possibile assaggiare 21 squisiti piatti realizzati seguendo il ricettario "La Scienza in cucina e l'...

In Piazza Grande questa sera la "notte bianca del cibo italiano" : Alla sera cena nei ristoranti aderenti di Modena a Tavola MODENA Il 4 agosto è il giorno in cui nacque Pellegrino Artusi , il famoso critico gastronomico autore de "La scienza in cucina e l'arte del ...