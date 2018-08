La mobilità sostenibile non è solo elettrica L' avanzata dei veicoli a gas

mobilità sostenibile - accordo ENI-Snam per stazioni rifornimento gas naturale : Teleborsa, - ENI e Snam, attraverso la controllata Snam4Mobility , hanno firmato il secondo contratto applicativo per realizzare 20 nuove stazioni di rifornimento di CNG , gas naturale compresso, per ...

mobilità sostenibile e veicoli elettrici : "Servono decisioni di rottura" : Un esempio molto interessante è quello di Quisque , giovanissima startup milanese con collaboratori, in media trentenni, sparsi in diverse parti del mondo, ora fornitore tecnologico del servizio di ...

Mercedes EQ Boost ed EQ Power : lusso e confort sposano la mobilità ecosostenibile : Con i marchi EQ Boost ed EQ Power, Mercedes identifica la famiglia di vetture ibride della Stella Agevolazioni sul bollo, accesso alle zone a traffico limitato, parcheggio gratuito sulle strisce blu e libera circolazione nei giorni di blocco del traffico, sono tra i vantaggi di cui beneficiano le vetture ibride. Un incentivo che in Italia, in misura diversa da città a città, promuove soluzioni di mobilità sostenibile. I clienti della ...

Snam punta sulla mobilità sostenibile - nasce la nuova Cubogas : Teleborsa, - Snam, attraverso la società di nuova costituzione Cubogas, controllata al 100% da Snam4Mobility , ha perfezionato l'acquisizione del ramo d'azienda dedicato alle soluzioni tecnologiche ...

Di Maio e Toninelli : "Investiremo su elettrico e mobilità sostenibile" : Per il futuro di Fca "dobbiamo essere preoccupati e al tempo stesso voglio rassicurare tutti che l'Italia è un paese che investirà nell'automotive e soprattutto nell'automotive elettrico". Lo dichiara ...

Ecofuturo 2018 - il festival sulle tecnologie applicate all’ambiente : “Così si può creare mobilità sostenibile” : Terzo giorno della quinta edizione del festival Ecofuturo 2018, in programma a Padova dal 18 al 22 luglio. Quattro giorni di dibattiti, incontri e spettacoli per parlare di tecnologia applicata nell’ambiente e di tutte le opportunità per un futuro sostenibile. Anche per il settore delle automobili, come spiegano gli ospiti della terza giornata. “L’economia circolare – spiega Jacopo Fo, cofondatore di Ecofuturo – è ...

Alstom a Innotrans 2018 punterà su mobilità sostenibile e digitalizzazione : Teleborsa, - A Innotrans 2018 , la più grande fiera nel settore ferroviario, Alstom mostrerà le soluzioni innovative nella transizione globale a un sistema di trasporto più sostenibile e nella ...

mobilità sostenibile. Treno a idrogeno - il primo è in Germania : Il Coradia iLint di Alstom , il primo Treno passeggeri del mondo a celle a combustibile idrogeno, ha infatti ottenuto l'11 luglio l'approvazione dall'Autorità ferroviaria tedesca , EBA, per l'entrata ...

Repower e CONAD insieme per la mobilità sostenibile : inaugurata stazione di ricarica per auto elettriche a Pont Saint Martin (Aosta) : La spesa in Val d’Aosta diventa sempre più sostenibile: è stata infatti installata oggi, presso il punto vendita CONAD di Pont Saint Martin (Aosta), PALINA BURRASCA da 22kW, la stazione di ricarica per veicoli elettrici di Repower, gruppo attivo da oltre 100 anni nel settore dell’energia elettrica. Da oggi, i clienti CONAD e cittadini e turisti di passaggio a Pont Saint Martin potranno ricaricare il proprio veicolo elettrico velocemente e ...

Greenpeace - Milano è la città con la mobilità più sostenibile - : Un rapporto realizzato dal Wuppertal Institute per l'associazione ambientalista ha preso in esame Torino, Roma, Palermo e il capoluogo lombardo. Quest'ultimo, stando ai cinque parametri presi in esame,...

