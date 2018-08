La ministra Trenta bacchetta il collega Salvini | No al reintegro della leva

Salvini vuole la leva obbligatoria - ma la ministra Trenta lo gela : 'Stiamo cominciando a cambiare davvero il Paese e a partire da settembre ci aspettano sfide importanti, cruciali per rilanciare il Paese e la nostra economia', ha continuato Conte. 'Per farlo abbiamo ...

Airbus di Stato - l’annuncio della ministra Trenta : “Chiuso il contratto dell’aereo di Renzi” : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta: "Oggi chiudiamo la storia dell'Airbus di Matteo Renzi. Ho incaricato gli uffici tecnici di comunicare ad Armaereo la rescissione del contratto".Continua a leggere

Migranti - ministra Trenta : “Chiudere non è la strada. Non demonizzare ong”. Poi frena : “Nel governo si rema insieme” : “Non è immaginabile chiudere l’ingresso ad una nave italiana”. Luigi Di Maio ribadisce la linea sostenuta martedì dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha autorizzato l’attracco dell’imbarcazione della nave Diciotti della Guardia costiera italiana, nonostante a bordo ci fossero 67 Migranti fatti salire dopo essere stati recuperati in mare dal rimorchiatore battente bandiera tricolore Vos Thalassa in acque Sar di ...

ministra Trenta non vuole tagliare gli F35 (come chiedeva il M5S) ma solo allungare i tempi : La Ministra Trenta dimentica le battaglie del M5S: il programma per l'acquisto dei 90 F-35 non verrà interrotto, ma solo spalmato in più anni. E intanto la Difesa non ha ancora pubblicato il Documento Programmatico Pluriennale sulle spese militari, che sarebbe dovuto uscire ad aprile.Continua a leggere

Elisabetta Trenta - consigli (non richiesti) alla ministra della Difesa : Spero che i miei dodici lettori non mi prenderanno per un salapuzio qualsiasi o uno dei tanti cacasenno che infestano il web ma, contando su una loro improbabile benevolenza, vorrei tentare di buttar giù due o tre riflessioni a mo’ di lista della spesa, quella fatta in fretta dietro uno scontrino stropicciato del supermercato e dalla quale manca quasi sempre l’essenziale. Insomma, giusto un po’ di spunti idealmente destinati alla nuova ministra ...

Elisabetta Trenta - una ministra «in ballo» : Come balla, Elisabetta Trenta. Il neo ministro della Difesa del Governo Conte, oltre all’intelligence, la sicurezza e la gestione di situazioni di conflitto come Iraq, Libano e Libia, ha un’altra passione: la danza. Tango e pizzica, in particolare. Come racconta il video che pubblichiamo qui in esclusiva. In occasione dell’evento «Ballo!» che all’Auditorium Parco della Musica di Roma ha celebrato le antiche danze popolari ...

Migranti - ministra Trenta : “Blocco navale? No - sarebbe un atto di guerra. Ong? Il dubbio è che siano parte di un progetto” : A chiedere il blocco navale come “soluzione” dell’emergenza Migranti era stata la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ma ora è arrivata la risposta – negativa – direttamente dalla ministra della Difesa Elisabetta Trenta. “Bisogna essere sempre attenti con le parole e chiamare le cose con il loro nome: non è un blocco navale, come è stato chiamato, perché sarebbe un atto di guerra“, ha ...

Migranti - la ministra Trenta : “Proporrò Nobel per la Pace a Marina militare per salvataggi in mare” : Mentre la nave Aquarius, con a bordo 629 Migranti, rimane al largo delle coste italiane in attesa di essere accolta dai porti spagnoli dopo la chiusura di quelli italiani, la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, propone la candidatura della Marina militare al Nobel per la Pace per i salvataggi effettuati nel Mediterraneo.Continua a leggere

Il debutto della ministra Trenta al quartier generale della Nato : Il debutto del neo ministro è stato all'insegna della continuità della politica estera e di difesa …

NATO - la ministra Trenta : "Rispettiamo e onoriamo gli impegni presi" : L'Italia rispetterà e onorerà gli impresi presi, ma per quel che il nostro Paese ha dato e vuole continuare a dare, è giunto il momento anche di ricevere qualcosa in cambio. È questo il succo del discorso tenuto oggi dalla neo ministra della Difesa Elisabetta Trenta alla NATO nella prima delle due giornate di incontri dei ministri della Difesa dei Paesi che fanno parte della NATO a Bruxelles.Oggi su questo tavolo chiedo che si rafforzi la ...

Governo - la ministra della Difesa Trenta dispone il trasferimento del marito ad Affari Generali : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta – già al centro nei giorni scorsi di una polemica giornalistica – al suo primo giorno al dicastero ha chiesto il trasferimento, a decorrere da oggi, del capitano Claudio Passarelli, suo marito, da ufficiale addetto alla segreteria del vice direttore nazionale degli armamenti all’ufficio Affari Generali. Si tratta, fanno sapere fonti vicino al ministro, di uno spostamento richiesto “per ...