La Gabanelli contro la cucina stellata | polemica per il suo post

(Di domenica 12 agosto 2018) "Questo è un antipasto". Sotto la foto - un po' troppo buia a dire il vero - di un grande piatto bianco con all'interno tre piccoli bocconi. "Non so cosa ho mangiato perché non sono riuscita a sentire il sapore (merluzzo mantecato c'era scritto). Ma questi chef...?!"Il, firmato da Milena, è spuntato il pomeriggio del 10 agosto sulla pagina Facebook di Dataroom, la rubrica di datajournalism e anti fake news che cura sul Corriere della Sera. Undai toni leggeri, come avvisa lei stessa - "Nulla di pesante", scrive -. Ma che ha scatenato sulla giornalista una vera e propria bufera social.Dai commenti viene fuori che l'ex conduttrice di Report era ospite nel ristorante stellato Marconi di Aurora e Massimo Mazzucchelli che si trova a Sasso Marconi (Bologna). E che quel piatto non era certo l'antipasto, ma il cosiddetto "amuse-bouche", uno stuzzichino che gli chef offrono ...