La Cattiva di Rossella Milone nelle parole di Cesare De Michelis

Libri - una maternità vera nel romanzo 'Cattiva' di Rossella Milone : Non c’è un filo di retorica, non c’è compiacimento, non c’è ipocrisia. C’è la verita', nella sua crudezza. Una donna che diventa madre, una figlia, un marito, due nonni e una vicina di casa un po’ impicciona e un po’ giudicante. Sono gli ingredienti di “Cattiva”, romanzo di Rossella Milone, pubblicato da Einaudi. L’autrice napoletana ha scritto un libro sulla maternita' [VIDEO] che piace perché non è melenso, non è artificiale. È una maternita' ...