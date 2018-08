Keita all' Inter | domani visite mediche

Keita all’Inter - è fatta : cifre - dettagli e la questione Candreva : Keita Baldè si appresta a vestire la maglia dell’Inter, il club nerazzurro pronto a completare l’affare con il Monaco Si è conclusa con un prestito oneroso a 5 milioni con un diritto di riscatto fissato a 35, la trattativa tra l’Inter ed il Monaco per Keita Baldè. Al momento dunque l’affare viaggia per conto suo, diviso da quello che riguarda Candreva , il quale potrebbe finire nel principato in un secondo momento. ...

Candreva al Monaco - Keita all'Inter : arriva la conferma da… una wags! : Inter in procinto di concludere un'altra operazione di rilievo che vede protagonista Candreva come pedina di scambio col Monaco Candreva al Monaco, Keita all'Inter è la trattativa più calda del momento in casa nerazzurra, in attesa che si sciolga il nodo Modric. Ebbene, lo scambio che coinvolge i due esterni offensivi ex Lazio, potrebbe concretizzarsi a breve, come confermato dalla compagna di Candreva.