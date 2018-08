Keisuke Honda | la svolta dell' ex milanista | sarà general manager nazionale Cambogia

Il calciatore giapponese Keisuke Honda è il nuovo allenatore e direttore generale della nazionale cambogiana : La nazionale di calcio della Cambogia ha ingaggiato il calciatore giapponese Keisuke Honda come suo nuovo allenatore e direttore generale con un contratto part-time della durata di due anni. Honda, che ha giocato in Italia con il Milan fra il 2014 The post Il calciatore giapponese Keisuke Honda è il nuovo allenatore e direttore generale della nazionale cambogiana appeared first on Il Post.

Keisuke Honda ‘raddoppia’ - nuovo incarico per il giapponese : è il nuovo General Manager della Cambogia : L’attuale giocatore del Melbourne Victory ha deciso di accettare un nuovo incarico, sarà il General Manager della Cambogia Keisuke Honda non lascia, anzi raddoppia. Il giapponese infatti non sarà solo un giocatore del Melbourne Victory, ma anche il General Manager della Cambogia. Lo ha rivelato lo stesso ex Milan, appassionatosi di questa Nazione dopo i numerosi viaggi compiuti in passato. Un ruolo anomalo per Honda, che non riceverà ...

Nuova avventura per Keisuke Honda - l’ex Milan vola in Australia : c’è la firma con il Melbourne Victory : Il giocatore giapponese ha rivelato di aver firmato per il Melbourne Victory, club di successo della A-League Keisuke Honda inizia una Nuova avventura in Australia con il Melbourne Victory. Il 32enne ex giocatore del Milan ha annunciato su twitter di avere firmato per un anno con il club campione in carica della A-League, il massimo campionato Australiano. “Sono giapponese e non avrei mai pensato di giocare in Australia nella mia ...

Giappone - Keisuke Honda dà l’addio alla Nazionale : Keisuke Honda ha deciso di dire basta con la Nazionale, il Giappone dopo la sconfitta di ieri perde uno dei suoi veterani Il match degli ottavi di finale perso dal Giappone 3-2 contro il Belgio è stata l’ultima partita del centrocampista Keisuke Honda con la maglia della Nazionale nipponica. “Questa è stata la mia ultima gara -ha spiegato il giocatore 32enne che in passato ha giocato in Italia con la maglia del Milan-. Sono ...