Juventus | l' amichevole di Villar Perosa | l' esordio di Cristiano Ronaldo LIVE

Juventus - l'esordio di CR7 : l'amichevole di Villar Perosa LIVE : LA PROBABILE FORMAZIONE CON CR7 Juve A, 4-1-3-2,: Perin; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic; Bernardeschi, Emre Can, Bentancur, Ronaldo, Dybala. L'attesa è finita, finora solo immagini ...

diretta Juventus A Juventus B Info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della classica partita amichevole in famiglia (oggi domenica 12 agosto)

La Juventus ha vinto l'MLS All Star Game. I bianconeri si sono imposti 6-4 ai calci di rigore. Decisivo l'errore dal dischetto di Shaun Wright-Phillips, che ha colpito il palo. Nei tempi regolamentari è finita 1-1 con ancora una volta protagonista il giovane Andrea Favilli. Dopo la doppietta al Bayern Monaco, il ventunenne è andato a segno anche in questa occasione. La rete degli avversari è stata di Josef Martínez.

Amichevole - MLS All Star-Juventus 4-6 dopo i rigori : MLS ALL Star-Juventus 4-6 , 1-1 d.t.r, 21' Favilli , J, , 26' Martinez , A, IL TABELLINO MLS ALL STAR , 4-2-3-1, Guzan , 1' st Steffen, ; Murillo , 1' st Zusi, , Ciman , 1' st Hedges, , Calvo , 32' pt ...

MLS All Stars-Juventus, amichevole estiva 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

La Juventus, dopo aver vinto ai calci di rigore con il Benfica la seconda amichevole dell'International Champions Cup, sarà impegnata in un'altra sfida negli Stati Uniti. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà la MLS All Stars. Una selezione dei migliori giocatori del campionato nordamericano dovrà vedersela contro i campioni d'Italia ad Atlanta. La partita sarà in programma nella notte italiana tra mercoledì 1 e giovedì 2 agosto.

Cristiano Ronaldo - quando gioca la prima partita in Italia? Amichevole con la Juventus : data - programma - orario d’inizio e tv : Cristiano Ronaldo ha iniziato ufficialmente la propria avventura con la Juventus. Da lunedì 30 luglio si allena con la casacca bianconera, sta cercando di entrare rapidamente nelle dinamiche della squadra e vuole farsi trovare subito pronto per l’inizio della stagione. Il fenomeno portoghese, grande colpo del mercato estivo, è il pezzo pregiato dei Campioni d’Italia: uno dei migliori giocatori del mondo, vincitore di tre Champions ...