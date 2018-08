Juventus | Elkann | Cristiano Ronaldo? Il più forte è con i più forti | un buon

gazzetta

: #Juventus, #Elkann: '#CristianoRonaldo? Il più forte è con i più forti, un buon connubio' - Gazzetta_it : #Juventus, #Elkann: '#CristianoRonaldo? Il più forte è con i più forti, un buon connubio' - brichiel : RT @Gazzetta_it: #Juventus, #Elkann: '#CristianoRonaldo? Il più forte è con i più forti, un buon connubio' - caterinagio80 : Elkann: 'Ronaldo e la Juve? Il più forte è con i più forti...' -

(Di domenica 12 agosto 2018) 'Per la squadra piùal mondo avere il giocatore piùdel mondo è unconnubio'. Johntorna a Villar Perosa dopo quattro anni per Juve A-Juve B e nelle dichiarazioni in tv testimonia l'entusiasmo dadi questi giorni di. ...