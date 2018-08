Juventus | è iniziata l' era di Cristiano Ronaldo | subito in gol in amichevole

Juventus : è iniziata ufficialmente l'era CR7 : Dopo tanta attesa è finalmente comincia l'era Cristiano Ronaldo [VIDEO] nel nostro campionato. Il fuoriclasse portoghese è atterrato ieri a Torino come da lui stesso programmato e comincera' ad allenarsi oggi stesso con la sua nuova squadra. Il portoghese è atterrato all'aeroporto di Caselle verso le 19:30 scortato dalla sicurezza verso la Continassa. Ovviamente per lui c'è stato un bagno di folla che l'ha acclamato a gran voce proprio come il ...

Juventus : è iniziata ufficialmente l'era CR7 : Dopo tanta attesa è finalmente comincia l'era Cristiano Ronaldo nel nostro campionato. Il fuoriclasse portoghese è atterrato ieri a Torino come da lui stesso programmato e comincerà ad allenarsi oggi stesso con la sua nuova squadra. Il portoghese è atterrato all'aeroporto di Caselle verso le 19:30 scortato dalla sicurezza verso la Continassa. Ovviamente per lui c'è stato un bagno di folla che l'ha acclamato a gran voce proprio come il giorno ...