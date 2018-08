Juve | Ronaldo segna dopo 7' 16' E che dialogo coi compagni

Cristiano Ronaldo - primo gol in maglia Juve. Bastano meno di 8 minuti : Bastano 7 minuti e 17 secondi a Cristiano Ronaldo per mettere a segno il suo primo gol con la maglia della Juventus. Succede nel consueto test in famiglia di Villar Perosa, amichevole tra Juve A e ...

Juventus - è iniziata l'era di Cristiano Ronaldo : subito in gol in amichevole : Debutto con gol di Cristiano Ronaldo nella tradizionale amichevole della Juventus contro la primavera a Villar Perosa.E' arrivato finalmente il momento, che tutti i tifosi juventini aspettavano da tempo, Cristiano Ronaldo debutta con i colori bianconeri nella tradizionale amichevole in famiglia Juventus A-Juventus B.Si respirava un'aria diversa ed un entusiasmo contagioso quest'anno a Villar perosa, località da generazioni legata alla famiglia ...

Villar Perosa - Juve A-Juve B : Ronaldo in gol dopo 7 - Dybala ne fa 2. Al 70 l'invasione di campo dei tifosi [FOTO E VIDEO] : ... @Juventusfc, 12 agosto 2018 ' Ovazione dei tifosi per #CristianoRonaldo #JuveAJuveB " In diretta su #SkySport Serie A , canale 202, La cronaca ' https://t.co/EhdhbWYUmJ #SkySport pic.twitter.com/...

Juventus - Elkann : "Cristiano Ronaldo? Il più forte è con i più forti - un buon connubio" : 'Per la squadra più forte al mondo avere il giocatore più forte del mondo è un buon connubio'. John Elkann torna a Villar Perosa dopo quattro anni per Juve A-Juve B e nelle dichiarazioni in tv testimonia l'entusiasmo da Cristiano Ronaldo di questi giorni di Juventus. ...

Ronaldo day - il debutto di Cristiano a Villar Perosa : i tifosi Juventini impazziscono : Cristiano Ronaldo debutta ufficialmente a Villar Perosa. Cinquemila tifosi juventini hanno raggiunto lo stadio per assistere all’amichevole tra Juve A e Juve B e, soprattutto, per vedere in campo il loro nuovo beniamino. Cr7 ha raggiunto gli spogliatoi seguito da Leonardo Bonucci, poi si è diretto sul terreno di gioco mentre chiacchierava con Quadrado. L'articolo Ronaldo day, il debutto di Cristiano a Villar Perosa: i tifosi juventini ...

Juventus - l'amichevole di Villar Perosa : l'esordio di Cristiano Ronaldo LIVE : LA PROBABILE FORMAZIONE CON CR7 Juve A, 4-1-3-2,: Perin; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic; Bernardeschi, Emre Can, Bentancur, Ronaldo, Dybala. L'attesa è finita, finora solo immagini ...

