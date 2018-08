Juve | Cancelo | nemmeno un 1' nell' amichevole di Villar Perosa | il motivo

Juve - il bilancio della tournéè : Cancelo subito al top - Perin meglio di Szczesny : La vera Juve, al netto dell'arrivo di Blaise Matuidi che avverrà venerdì, nasce domani, mercoledì 8 luglio, alla Continassa. In attesa di riunire il gruppo degli 'americani' con quello dei reduci dal ...

Juventus - Chiellini elogia Cancelo : 'Ha qualità superiori alla media' : La Juventus ha concluso la tournée negli States e sta rientrando in Italia dove, fra qualche giorno, riprendera' la preparazione con tutto il gruppo al completo. Per i bianconeri è il momento di fare i primi bilanci e, in particolare, è toccato al capitano Giorgio Chiellini fare il punto della situazione dopo questi quindici giorni oltre oceano. Il numero 3 della Juventus ha parlato in un'intervista diffusa dal club campione d'Italia su Twitter ...

ICC - Real Madrid-Juventus : 4-5-1 per Allegri - Cancelo esterno sinistro - Perin in panchina : Real Madrid-Juventus- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’ultimo appuntamento della Juventus in ICC. Ultima gara della tournèe americana prima del rientro a Torino. Allegri punterà sul 4-5-1. In difesa confermato De Sciglio terzino destro, mentre Rugani dovrebbe agire al fianco di Chiellini. A centrocampo chance dal 1′ per Marchisio con Emre Can in panchina. […] L'articolo ICC, Real Madrid-Juventus: 4-5-1 per ...

DIRETTA/ Juventus MLS All Star (risultato finale 6-4 dcr) : Favilli continua a stupire - bene Joao Cancelo : DIRETTA Juventus MLS All Star streaming video e tv: formazioni ufficiali, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano nella notte ad Atlanta(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:08:00 GMT)

Highlights Juventus-MLS All Star 6-4 (d.c.r) : ancora Favilli! Cancelo strepitoso… -VIDEO- : Juventus-MLS ALL Star- Termina 6-4 (d.c.r) in favore della Juventus il match amichevole contro l’MLS All Star. 1-1 dopo i tempi regolamentari. Una Juve cinica, attenta, ma giustamente ancora lontana dalla migliore condizione. Convincono Cancelo, Favilli e un ottimo Bernardeschi. Il terzino portoghese ha evidenziato tutta la sua classe e la sua straordinaria tecnica. Bomber […] L'articolo Highlights Juventus-MLS All Star 6-4 (d.c.r): ...

Juventus - Allegri su Cancelo e Caldara : Se migliorerà in difesa diventerà uno dei migliori terzini al mondo. Non poteva mancare un commento su Cristiano Ronaldo , che da domani inizierà ufficialmente la sua avventura in bianconero ...

Juve-Benfica - Allegri dopo la ICC : 'Cancelo sarà un top al mondo - Caldara - che personalità' : ... poi, Allegri ha parlato anche di Gigi Buffon e dell'ormai prossimo sbarco a Torino dell'uomo più atteso: Cristiano Ronaldo: "Gigi è stato ed è il portiere più forte al mondo. Ha fatto la scelta di ...

Juventus - Allegri : "Caldara ha personalità. Cancelo ottimo in fase offensiva" : 'E' stato il più grande portiere al mondo degli ultimi anni - chiude Massimiliano Allegri - la sua carriera è stata straordinaria e ha deciso di chiuderla a Parigi per una scelta di vita. Gli auguro ...

Juventus-Benfica - Allegri commenta la prestazione dei suoi : “bene Cancelo ed Alex Sandro - su Caldara…” : Massimiliano Allegri chiamato a commentare, dopo la partita della Juventus contro il Benfica, la prestazione dei suoi: Caldara compreso! Massimiliano Allegri rimedia una vittoria contro il Benfica negli Usa e commenta la partita dei suoi nella sala stampa della Red Bull Arena. L’allenatore della Juventus, dopo l’impegno nella International Champions Cup, dice la sua opinione sullo splendido gesto di Luca Caldara che ha portato ...

Juventus - Cancelo : 'Allegri mi ha fatto sentire a mio agio' : ' Mi piace giocare l'International Champions Cup perche' ci si puo' confrontare con le migliori squadre del mondo e affrontarle durante l'estate ci permette di prepararci al meglio fisicamente e ...

Juve - Cancelo : 'So che devo guadagnarmi il posto' : ICC - 'Mi piace giocare l'International Champions Cup, perché ci si può confrontare con le migliori squadre del mondo e affrontarle durante l'estate ci permette di prepararci al meglio fisicamente e ...

Juventus-Bayern Monaco 2-0 : super Favilli - Perin insuperabile - bene Cancelo ed Emre Can -VIDEO- : JUVENTUS- BAYERN Monaco 2-0- Finisce 2-0 in favore della Juventus il primo match stagionale della compagine bianconera. Tournèe americana inaugurata con una secca vittoria contro i campioni di Germania. Decide una doppietta nel primo tempo di Andrea Favilli, prossimo al trasferimento al Genoa. Dopo 8 mesi d’infortunio, il giovane attaccante ritorno a respirare l’emozione del […] L'articolo Juventus-Bayern Monaco 2-0: super ...

Juventus - Cancelo : «Cristiano Ronaldo è il migliore al mondo» : Joao Cancelo non vede l'ora di giocatore con il miglior giocatore al mondo e suo amico, Cristiano Ronaldo alla Juventus.