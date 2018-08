Juve | Allegri | ' La Champions? E' la nostra ambizione maggiore'

Juve - Allegri a Villar Perosa : "Ambizione Champions più alta - ma serve giocare" : John Elkann: "Il primo gol di Ronaldo promette grandi cose, questa Juve tra le più forti di sempre"

Allegri : 'Juve migliorata molto - ma ci vuole equilibrio' : TORINO - ' Quest'anno l'ambizione di vincere la Champions è più alta, come quella di vincere il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa. Ma bisogna giocare le partite, perché nessuno ci regalerà i ...

Juventus A-Juventus B - clamorose indicazioni di mercato e la prima scelta discutibile di Allegri

La Juventus celebra Allegri : 'Buon compleanno mister!' : TORINO - C'è aria di festa in casa Juventus , dove l'entusiasmo monta inarrestabile ormai da giorni grazie all'effetto Cristiano Ronaldo . E l'aria di festa continua anche oggi, giorno del 51esimo ...

Valentina Allegri da urlo : è raggiante la figlia dell'allenatore della Juventus dopo le vacanze in Sicilia

La Juventus di Allegri si fa in quattro : TORINO - 'Nessun sistema di gioco tipo, dovremo cambiare in base ai vari momenti del campionato o della partita. In modo da esaltare i giocatori più in forma' . Questa la filosofia di Massimiliano ...

Allegri : 'Il Real Madrid è un sogno ma avevo dato la mia parola alla Juventus' : ROMA - ' Il Real Madrid è il club più grande al mondo ma io avevo dato la mia parola alla Juventus '. Massimiliano Allegri torna a parlare delle voci ormai passate di un suo possibile addio al club bianconero. Lo ha fatto durante un'intervista alla ...

Juve - primo allenamento al completo : Allegri al lavoro con Ronaldo : La Juventus da oggi fa sul serio. Per la prima volta la squadra ha lavorato al completo: mancava solo il campione del mondo Blaise Matuidi, atteso a Torino venerdì. Il gruppo di calciatori reduci dal Mondiale e Bonucci si sono infatti ricongiunti con i reduci dalla tournée americana. Allegri ha potuto riabbracciare ...

Juventus - la squadra riparte al completo : Allegri ha ritrovato Cristiano Ronaldo : ... che ha svolto le visite mediche di rito al J Medical, è stato il penultimo ad aggregarsi al gruppo, seguito nella giornata di venerdì da Blaise Matuidi, che la finale per la Coppa del Mondo l'ha ...

Juventus - gruppo al completo : Allegri mette il Chievo nel mirino : gruppo AL completo In realtà la squadra sarà completa solo da venerdì, quando anche l'ultimo bianconero, il campione del mondo francese Matuidi, si aggregherà al gruppo di Allegri. Domani mattina, in ...

Juve cede al Real Madrid. Allegri : "Mercato? Siamo già competivi così" : I bianconeri battuti in rimonta dal Real Madrid per 3 a 1. "Dovevamo finirla 1 a 0: in 14 minuti abbiamo tre gol. Forse l'abbiamo giocata con poca attenzione", sottolinea Chiellini