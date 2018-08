JU | in 55' 000 al Marché-Concours di Saignelégier

70.000 persone per Jovanotti a RisorgiMarche con un duetto inedito con Neri Marcorè : Sono state 70.000 le persone che hanno raggiunto l'arena naturale dei prati dell'Abbazia di Roti di Matelica per Jovanotti a RisorgiMarche 2018. Il concerto speciale si è tenuto domenica 5 agosto, alle 16.30 e la partecipazione del cantautore italiano era stata annunciata via social network solo qualche giorno prima. Impensabile una partecipazione del genere, incredibili le foto dall'alto che mostrano la marea umana di fan presenti all'arena ...