Jean-Michel Basquiat | 30 anni fa se ne andava un genio

Jean-Michel Basquiat : a 30 anni dalla morte - un documentario speciale : Sono passati trent’anni esatti dall’ingresso nel maledetto Club dei 27 di Jean-Michel Basquiat. Il 12 agosto 1988 l’artista fu trovato morto, per overdose di eroina. Non aveva ancora compiuto gli anni, che il 22 dicembre sarebbero stati 28. Pochi anni di carriera sono stati più che sufficienti per entrare nella leggenda e influenzare molti artisti dopo di lui. New York, New York A New York, Basquiat è nato (nel 1960) e ...

Jean-Michel Basquiat in 10 capolavori : Jean-Michel Basquiat è stato un pittore e writer statunitense tra i più importanti esponenti del graffitismo americano, in grado di portare questo movimento dalle strade di New York alle gallerie d’arte, grazie anche all’impegno del collega Keith Haring e al benestare di un vate dell’arte mondiale di quegli anni, Andy Warhol. La sua carriera inizia proprio sulla strada, a New York, dove firma i propri graffiti con ...