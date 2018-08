ilfattoquotidiano

: Dà passaggio in auto a stranieri irregolari: italiano condannato #blablacar - MediasetTgcom24 : Dà passaggio in auto a stranieri irregolari: italiano condannato #blablacar - a70199617 : Così impara#Italiano dà un passaggio a due stranieri irregolari tramite Bla bla car: condannato a 9 mesi e 24mila e… - Cascavel47 : Italiano dà un passaggio a due stranieri irregolari tramite Bla bla car: condannato a 9 mesi e 24mila euro di multa… -

(Di domenica 12 agosto 2018) È costata una condanna a 9 mesi e 24mila euro di multa ilvia Bla bla car dato da un giovane autistaa due persone non in regola. La cittadina ivoriana e il marocchino contattatiil portale di car pooling, alla frontiera tra Francia e Italia, infatti, sono risultati, così il conducente è stato arrestato. L’autista, unresidente Oltralpe, fermato dalla polizia di frontiera è stato poicon giudizio direttissimo a 9 mesi di reclusioni e 24mila euro di multa per reato di immigrazione clandestina, mentre glisenza permesso di soggiorno sono stati espulsi. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 agosto al Traforo del Monte Bianco. Come riporta La Stampa che ha ricostruito la vicenda, il 26enneresidente in Francia, era partito per le vacanze insieme alla ragazza. E come spesso succede, per ...