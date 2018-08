Italiani come noi – Rider | nuovo lavoro tra sfruttamento e opportunità “Disposti a

Moavero : “I migranti di oggi sono come gli Italiani che emigravano”. FdI e Lega insorgono : Il minsitro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha paragonato i migranti di oggi con gli italiani che lasciavano l'Italia in cerca di fortuna. L'accostamento ha fatto infuriare Lega e Fratelli d'Italia: "I clandestini non hanno nulla a che vedere con gli emigranti italiani", ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Lollobrigida.Continua a leggere

‘Questi immigrati ci tratteranno come un Paese conquistato’. Dicevano degli Italiani nel 1893 : Primo scenario Dodici braccianti africani regolari, sfruttati nei campi pugliesi di pomodori, sono morti vicino a Foggia nell’impatto tra un tir e un furgone illegale, malandato, stipato di uomini che tornavano dal lavoro nei campi. Solo sabato scorso, sempre nel Foggiano, altri quattro braccianti stranieri erano stati vittime di un frontale. Dietro, c’è la mafia italiana del caporalato, che – con la complicità di “vicecaporali” africani e ...

Flat tax e reddito di cittadinanza - gli Italiani sapranno essere pazienti come gli inglesi con Brexit? : L’autunno nel vecchio continente sarà caldo, chissà, forse anche caldissimo. Due i temi più accesi che ci aspettano al ritorno delle vacanze la Brexit disfunzionale, e cioè il mancato accordo tra Londra e Bruxelles sulle relazioni future tra il Regno Unito e l’Unione Europea, e la legge finanziaria dell’Italia populista. Entrambi conficcano nel fianco dell’Unione una lama lunga e tagliente, al punto che viene da chiedersi quale sarà la salute di ...

Sondaggi : come voterebbero oggi gli Italiani : Un'inversione di tendenza che non consente però al partito di Di Maio di riprendersi lo scettro di prima forza politica del paese. La Lega, infatti, pur perdendo lo 0,4 per cento, resta davanti ai ...

Carta Rei - reddito inclusione/ Come fare domanda - requisiti : quanto darà lo Stato agli Italiani in difficoltà : Carta Rei, reddito inclusione: Come fare domanda, requisiti e quanto darà lo Stato agli italiani in difficoltà. Le ultime notizie sulla misura a sostegno delle famiglie poco abbienti(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Italiani i meno depressi d'Europa. Margherita Buy : «Come al cinema la ricetta è l'ironia» : A noi ci salva l'ironia. E' una valvola di sfogo importantissima, la marcia in più che abbiamo noi Italiani rispetto ad altri Paesi europei: saper affrontare i problemi, che certo non ci mancano, con ...

Della Vedova spiega la sua idea di +Europa come partito degli europeisti Italiani : Alle ultime elezioni +Europa, principale alleato del Pd, ha ottenuto, come noto, un risultato al di sotto dell'asticella del tre per cento indicata come obiettivo dai suoi promotori. Il periodo post-elettorale è stato quindi l'occasione per discutere compiutamente sulle forme e sui modi più adeguati per andare avanti, in un contesto politico non certo favorevole per chi ha fatto dell'europeismo la propria ...

L'Onu non ha detto che formaggi e prosciutti Italiani sono 'come il fumo' e vanno tassati : Secondo i dati dell'Oms, le NCDs sono responsabili della morte, ogni anno, di 41 milioni di persone nel mondo. Il 71% di tutte le morti. Molte di queste malattie sono causate da una combinazione di ...

Come vedere canali TV streaming Italiani all’estero : I canali RAI, Mediaset e tutti quelli appartenenti alla TV Italiana dispongono di link in streaming per seguire gli eventi anche da PC, tablet o smartphone. Tuttavia il problema sorge all’estero: se viaggiate, infatti, noterete che quei link non funzionano più e dunque vi servirà un modo per guardare la i canali TV in streaming all’estero. Non preoccupatevi: esiste un modo per godervi film in streaming anche se non siete in Italia e ...

Big Mamma assume giovani Italiani : ecco come partecipare alle selezioni : Chi entra nel mondo di Big Mamma ha l'opportunità di far carriera con orari di lavoro che puntano a mantenere un equilibrio tra vita privata e lavoro.

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : oggi le Finali di Specialità. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : come seguirli (8 luglio) : oggi domenica 8 luglio si disputano le Finali di Specialità ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegnano ben dieci titoli (quattro femminili e sei maschili): ci aspetta una giornata ricca e impegnativa dalle ore 16.00, lo spettacolo non mancherà. I concorsi generali individuali di ieri sono valsi anche come qualificazione per gli atti conclusivi sugli attrezzi, oggi i migliori otto ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : oggi l’all-around. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : come seguirli (7 luglio) : oggi sabato 7 luglio si disputano i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. A ospitare la gara più importante del panorama nazionale sarà la Play Hall di Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini. L’evento sarà particolarmente importante in vista degli Europei di Glasgow, in Programma a inizio agosto: i DT dell’Italia avranno l’occasione per vedere all’opera gli atleti e scegliere la ...

Su Facebook 195 milioni di persone cercano prodotti Italiani. Ecco come acchiapparle : Secondo una ricerca di McKinsey, nel 2030 il 75% della popolazione mondiale sarà online soprattutto grazie alla connessione da mobile. “La mobile economy si sta sviluppando fortemente”, spiega Ciaran Quilty, vice presidente Facebook dell’area Europa, Medio oriente e Africa per le piccole e medie imprese durante il terzo Fed, il Forum dell’economia digitale organizzato dai Giovani imprenditori di Confindustria con Facebook. E ...

Italiani alle prese con le zanzare : ecco come liberarsene in modo sicuro - 4 soluzioni a portata di mano : L’arrivo dell’estate è da sempre sinonimo di serate all’aria aperta, picnic al parco e cene in giardino da passare all’insegna della spensieratezza. Purtroppo, però, la bella stagione significa anche vespe, mosche e soprattutto zanzare, che rischiano di rovinare l’umore e il relax estivo. Malgrado l’arrivo tardivo della primavera, il tema “zanzare” ha registrato una forte crescita di interesse in Italia rispetto al 2017, testimoniata ...