Italia super dal fondo ai tuffi | oro per Bridi e Bertocchi-Pellacani

MotoGP - Pagelle GP Austria 2018 : Lorenzo impeccabile - Marquez ci prova - Dovizioso delude - Rossi si supera - male gli altri Italiani : Jorge Lorenzo (Ducati) vince il Gran Premio d’Austria 2018 di MotoGP e risulta il migliore sul tracciato del Red Bull Ring. Il pilota spagnolo merita il massimo dei voti al termine di una prova davvero impeccabile, nella quale si comporta decisamente meglio del compagno Andrea Dovizioso. Marc Marquez non sale sul gradino più alto del podio ma non ha nulla da recriminare, mentre Valentino Rossi, nonostante le difficoltà, tiene alto il nome ...

Esame patente superato senza sapere l'Italiano : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Esame patente superato senza ...

Francia - primi test del “supertreno” : «Sfumata l’Italia - proviamo qui» | : Ok alle concessioni per la pista vicino a Limoges, in 12 anni la creazione di una linea commerciale completa

In Francia i primi test del treno supersonico. “Sfumata l’Italia - adesso ci proviamo qui” : «All’inizio abbiamo provato in Italia, con Ferrovie dello Stato. L’idea era costruire la nostra pista di prova per l’Hyperloop, il treno subsonico, a Bologna. Ma alla fine dell’anno scorso le trattative sono naufragate. E adesso in Italia è cambiato il governo e hanno azzerato i vertici dell’ente. Per il momento c’è poco da fare». Parla Sébastien G...

Perché quella pista sperimentale di tre chilometri, che sarà la più lunga del mondo, la costruirà eccome. In Francia. L'ultima svolta Venerdì la Transpod ha chiesto al dipartimento della Haute-Vienne,...

Pallavolo – Rabobank Super Series - finale 3°-4° posto per l’Italia : gli azzurri affronteranno la Turchia : La Nazionale italiana chiuderà la Rabobank Super Series giocando contro la Turchia nella finale per il terzo e quarto posto La nazionale italiana femminile domani chiuderà la Rabobank Super Series Volleyball, affrontando la Turchia nella finale 3°-4° posto. Il match in programma alle ore 14.30 sarà trasmesso in diretta streaming dalla pagina Facebook VolleyballNL. A giocarsi la vittoria del torneo saranno Russia e Olanda (ore 17), ...

Volley : Rabobank Super Series Volleyball - l'Italia si inchina alla Russia : EINDHOVEN, OLANDA,- Nella Rabobank Super Series Volleyball la nazionale italiana femminile è stata sconfitta in semifinale 3-0, 25-18, 25-23, 25-22, dalla Russia e domani scenderà in campo alle ore 14.

Vela - Mondiali 2018 : altri 3 pass olimpici per l’Italia! Rimonta super di Tita-Banti : si giocano l’oro nella medal race! : Ottima giornata per l’Italia della Vela che ottiene altri tre pass olimpici per Tokyo 2020 nelle categorie Nacra 17, RS:X maschile ed RS:X femminile. Oggi si sono completate regolarmente le ultime regate di qualificazione prima delle medal Race rimaste in programma nei prossimi due giorni ad Aarhus (Danimarca), in occasione dei Mondiali 2018 di Vela destinati alle classi olimpiche. Ruggero Tita e Caterina Banti hanno completato la Rimonta ...

SONDAGGI POLITICI/ Volano M5s-Lega e crolla Forza Italia - Alto Adige : Carroccio supera Pd : SONDAGGI POLITICI: M5s e Lega in “luna di miele”, Volano i consensi per l'alleanza di governo gialloverde. Forza Italia e Pd invece crollano e devono interrogarsi sul loro futuro(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:20:00 GMT)

Allerta Meteo - violento shock termico in Europa : ecco la squall-line che spazza via il super caldo - colpirà anche l’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : 1/21 ...

Pallavolo - Rabobank Super Series Volleyball : Italia ko contro l'Olanda : Rabobank Super Series Volleyball: le azzurre cedono all'Olanda 3-0 A Hoogeveen , Olanda, nella seconda giornata della Rabobank Super Series Volleyball la nazionale Italiana femminile è stata sconfitta ...

Nuovo mega tour Italiano per il musical Jesus Christ Superstar : Roma,, askanews, - Jesus Christ Superstar, il musical di Massimo Romeo Piparo prodotto dalla PeepArrow Entertainment nella versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, torna in Italia per un ...