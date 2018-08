Inter | Spalletti | ' Modric può arrivare? Difficile | ma bisogna sentire Ausilio'

Inter - Spalletti chiude : “Modric? credo resti al Real” : “Modric? Il fatto che uno che ha vinto la finale di Champions League fosse Interessato e gli sarebbe piaciuto poter vestire i colori dell’Inter mi riempie di gioia. Se non verrà, come credo, è perché il Real Madrid non vuole privarsene. Noi rimarremo comunque forti: se lui venisse, saremo fortissimi”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta così la situazione di mercato per Luka Modric, obiettivo dei ...

Lautaro Martinez : 'Inter - per te faccio anche il trequartista. Spalletti mi aiuta molto e sul calcio italiano...' : Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport , l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha fatto il punto sul suo periodo di adattamento nel club nerazurro e nel calcio italiano: 'Le differenze fra qui e il Sudamerica ci sono, perché qui ...

Calciomercato Inter - Spalletti su Modric : Il tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del grande nome che tutti vogliono: Luka Modric . La società sta lavorando molto bene, Modric sarebbe fondamentale ovunque ...

Spalletti show dopo la vittoria dell’Inter sul Lione : “Modric? Accetterei anche Messi! Sogno insieme ai tifosi e…” : Luciano Spalletti show dopo il successo dell’Inter sul Lione: l’allenatore nerazzurro parla del mercato e del possibile arrivo di Modric Luciano Spalletti si intrattiene ai microfoni di Sky Sport con la sua solita verve, particolarmente contento dopo il successo dell’Inter sul Lione. L’allenatore nerazzurro affronta con serenità l’argomento mercato, ammettendo di sognare Modric (ma accetterebbe anche Messi ...

Inter - Spalletti : 'Soddisfatto del lavoro degli attaccanti. I tifosi sognano Modric? Anche io' : Un buon test. Una vittoria con uno degli uomini arrivati dal mercato , Lautaro, e ancora spazio per sognare coi tifosi nerazzurri. Spalletti è contento della partita e parla ai microfoni di Sky Sport dell'aspetto tattico dei suoi, specie in zona offensiva. Icardi, Lautaro e Nainggolan tutti insieme? "Non devono giocare per forza sempre tutti e tre. C'è il campionato e la Champions, la ...

Delirio Inter - Spalletti conferma il possibile arrivo di Modric : L’Inter ha vinto in amichevole contro il Lione grazie alla rete di Lautaro Martinez, al termine della partita importanti indicazioni da parte di Spalletti ai microfoni di Sky Sport: “La società ha fatto vedere di lavorare in maniera coerente, stanno cercando di mettere in pratica tutto. È chiaro che un giocatore come Modric sarebbe importante per chiunque, figuriamoci per noi. Per quanto mi riguarda continuo a sognare insieme ...

Inter - Spalletti : "Modric? Continuo a sognare con i tifosi" : Così il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 sul Lione nell'International Champions Cup. "Mancano ancora alcuni giorni, si parla sempre di mercato ...

Spalletti vorrebbe un vice Icardi : l'Inter su Borriello e Matri (RUMORS) : l'Inter non smette di lavorare per cercare di accontentare in tutto e per tutto l'allenatore Luciano Spalletti, che ha chiesto almeno due calciatori per ruolo nella squadra che affronterà la stagione 2018-2019. Piero Ausilio sta nel frattempo dandosi da fare per cercare di rinnovare il contratto di Mauro Icardi, cosi da blindare il calciatore coinvolto in diverse voci di calciomercato, le principali con provenienza da Madrid. Dettò ciò, ...

Inter : ecco quando rinnova Spalletti : Secondo Il Corriere dello Sport , l'Inter ufficializzerà il rinnovo di contratto fino a giugno 2021 dell'allenatore Luciano Spalletti prima dell'inizio del campionato.

Inter - forza d'urto e piedi gentili : Spalletti progetta il triangolo vincente : Vidal, Brozovic e Nainggolan hanno tanto in comune. Oltre il fattore personalità, come spiega Davide Stoppini nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' , i tre regalano all'Inter un reparto in grado di reggere qualsiasi tipo di urto. Si può parlare infatti di gol, assist, contrasti o tiri in porta: i tre insieme fanno cifra tonda, sono cattivi,...