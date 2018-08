Inter | Modric è una furia | deluso dal Real Madrid | effetto boomerang per i Blancos | ecco

Modric - quel dialogo con Higuain che tiene accesa la speranza dell'Inter : Il Real non libera il centrocampista, il Bernabeu prova a coccolarlo. Ma in casa nerazzurra si spera che Florentino ceda alla richiesta del croato

Inter - Spalletti chiude : “Modric? credo resti al Real” : “Modric? Il fatto che uno che ha vinto la finale di Champions League fosse Interessato e gli sarebbe piaciuto poter vestire i colori dell’Inter mi riempie di gioia. Se non verrà, come credo, è perché il Real Madrid non vuole privarsene. Noi rimarremo comunque forti: se lui venisse, saremo fortissimi”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta così la situazione di mercato per Luka Modric, obiettivo dei ...

Modric - cosa c'è dietro la sua voglia di Inter : il messaggio a vuoto per Perez : Perché non è casuale che un allenatore si esponga così su un top player tesserato con il club più importante al mondo. Spalletti sa bene quello che dice, conferma le carte in tavola messe da Modric ...

Clamoroso Inter - Ausilio apre a Modric : “vediamo” : Modric Inter- Mentre i nerazzurri sono a Madrid per la partita contro l’Atletico, i dirigenti nerazzurri attendono segnali dal croato. Qualcosa si sta muovendo e ai microfoni di Sky, il direttore sportivo dell’Inter, apre all’acquisto di Modric: “Vediamo, c’è la partita prima”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Vieri : 'Per me Modric non arriva. Ma in casa Inter...' : ... Christian Vieri - ai microfoni di Sky - ha parlato del 'ritorno' di Inter e Milan: 'Modric? Secondo me il Real non lo fa andare, farà di tutto per tenere il centrocampista più forte al mondo. ...

Inter - in Spagna sicuri : "Modric resta : accordo con il Real Madrid" : I catalani Sport e El Mundo Deportivo preferiscono al solito occuparsi di Barça: da Messi nuovo capitano all'offensiva del Psg per Dembelé. Anche questo però può essere un indizio: c'è da scommettere ...

Inter - Ausilio : 'Modric? C'è la partita' : Intercettato da Sky Sport a Madrid, Piero Ausilio ha risposto così alla domanda su Luka Modric: 'Modric? C'è la partita'.

Modric resta al Real Madrid : niente Inter/ Ultime notizie : per Spalletti tante soluzioni anche senza il croato : Modric all'Inter? Ultime notizie: in Spagna sono sicuri che il centrocampista croato resterà al Real Madrid, ma l'entourage del giocatore lascia una porta aperta ai nerazzurri.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:39:00 GMT)

Vieri : 'Juve - con Ronaldo è scudetto. Higuain-Bonucci? Ci han guadaganto tutti. Inter ottima anche senza Modric' : Nel maxi scambio tra Juventus e Milan, chi ha fatto l'affare? 'Bonucci è uno dei migliori difensori al mondo, Higuain uno dei migliori attaccanti al mondo: l'affare l'hanno fatto entrambi'. Se fosse ...

Intrigo Modric-Inter - il Real Madrid lo convoca per il Trofeo Bernabeu : per i nerazzurri è finita : C’è anche Luka Modric fra i 30 giocatori convocati dal tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, in vista del Trofeo Bernabeu in programma stasera alle 21 nella capitale spagnola contro il Milan. Oltre al croato – sempre più lontano dall’Inter – il tecnico spagnolo ha convocato anche il neoacquisto Courtois.L'articolo Intrigo Modric-Inter, il Real Madrid lo convoca per il Trofeo Bernabeu: per i nerazzurri è finita ...

Inter scatenata - preso Keita dal Monaco : situazione di stallo con Modric : L'Inter è scatenata sul mercato, la società del gruppo Suning ha appena raggiunto l'accordo con Keita Baldè, esterno offensivo del Monaco. Il senegalese è l'ennesimo colpo del club milanese che, dopo aver acquistato Radja Nainggolan, Matteo Politano, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah e Lautaro Martinez può contare nella sua schiera di possibilità anche l'ex Lazio che tanto bene aveva fatto con Simone Inzaghi due stagioni fa. Intanto nessuna novità ...

LIVE Modric Inter : il croato convocato per Real Madrid-Milan. Sky 'I nerazzurri non si arrendono' : 11.40: Gazzetta dello Sport. Qualora Modric non dovesse passare all'Inter, i nerazzurri non si rafforzeranno in mediana con altri innesti. Spalletti punterà su Vecino e Gagliardini.

Modric resta al Real Madrid : niente Inter / Ultime notizie : Lopetegui lo conferma - convocato in amichevole : Modric all'Inter? Ultime notizie: in Spagna sono sicuri che il centrocampista croato resterà al Real Madrid, ma l'entourage del giocatore lascia una porta aperta ai nerazzurri.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:21:00 GMT)

Calciomercato Inter : il caso Modric e il fattore tempo - l'arma di Florentino Perez : A Madrid non parla nessuno. Non una parola per non sbilanciarsi, per non incappare in una lettura sbagliata. Lasciano parlare gli altri. Florentino Perez sceglie il silenzio sulla vicenda. Non ne ...