Inter | la magia di Lautaro Martinez

(Di domenica 12 agosto 2018) Si conferma sempre più protagonista di questo inizio di stagionecon lo splendido gol con cui l'supera 1-0 l'Atletico Madrid.Gli basta un lampo, un attimo per incidere e lasciare il segno, continua sempre più a stupiredetto El Toro, attaccante argentino classe 97 prelevato per circa 20 milioni di euro dal Racing Club di Avellaneda, quando sembrava già destinato all'Atletico Madrid. Un inserimento immediato in squadra e un feeling che cresce sempre di più con Icardi dentro e fuori dal campo.youtube T9cmgIRcOqMSin dalle prime apparizioni di quest'estateaveva messo in mostra le sue doti di attaccante moderno, capacità di attaccare gli spazi, rapidità e fiuto del gol con le tre marcature messe a segno contro Lugano, Zenit e Lione. Splendida la prestazione di ieri con l'Atletico Madrid, tanto movimento, veli, sponde e la continua ...