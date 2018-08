Inter e Milan | colpi last minute | arrivano Keita e Bakayoko

Higuain-Modric - colloquio ‘segreto’ : la FOTO che fa impazzire i tifosi di Inter e Milan : 1/12 Spada/LaPresse ...

Tra tattica e mercato - il bilancio del calcio estivo di Juve - Roma - Inter e Milan : il calcio d'estate, la sua funzione è quella: sperimentare, cercare soluzioni, dare sfogo alle proprie idee all'Interno di una zona di comfort in cui è permesso ancora sbagliare. Le italiane impegnate ...

LIVE Modric Inter : il croato convocato per Real Madrid-Milan. Sky 'I nerazzurri non si arrendono' : 11.40: Gazzetta dello Sport. Qualora Modric non dovesse passare all'Inter, i nerazzurri non si rafforzeranno in mediana con altri innesti. Spalletti punterà su Vecino e Gagliardini.

Atletico Madrid-Inter e Real-Milan in TV : Atletico Madrid-Inter - Ore 21:05 - Sky Sport International Champions Cup , streaming SkyGo e NowTV, Real Madrid-Milan - Ore 21:00 - Canale 5 , streaming SportMediaset. Manca una settimana alla partenza del campionato e tutte le squadre italiane stanno disputando gli ultimi test per arrivare più preparate possibile all'esordio in Serie A in programma il prossimo weekend, comprese Inter e Milan.--Questa sera è infatti in ...

Milan - Leonardo : 'Bakayoko ci Interessa - Suso resta. Milinkovic-Savic? Impossibile' : Si presentano per la prima volta Reina e Strinic con la maglia del Milan. Due colpi a parametro zero che potranno aiutare Gattuso durante la stagione. Fuori discussione che il titolare tra i pali, ...

Capello dice tutto : dalla Juve di CR7 al Milan 'serio' e Modric tra Inter e Real : CR7 ALLA Juve - 'Con Cristiano Ronaldo alla Juventus si torna a parlare del campionato italiano nel mondo. Negli anni Ottanta e Novanta, rappresentammo il top. Ci siamo persi e non siamo stati capaci ...

Non solo Inter : Suning apre un ufficio di rappresentanza a Milano : Non solo Inter: Suning ora sbarca in Italia e apre un ufficio di rappresentanza a Milano, con Steven Zhang al vertice. L'articolo Non solo Inter: Suning apre un ufficio di rappresentanza a Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Real fa muro per Modric - l Inter resta alla finestra. Bakayoko-Milan - ci siamo : I rapporti non buoni con Mourinho, secondo la stampa britannica, potrebbero avere il loro peso, ma lo United non intende perdere il campione del mondo. Secondo il Daily Star, i dirigenti dell'Old ...

Inter - è il Modric-day : oggi il vertice con il Real. Milan - incontro per Bakayoko : Cresce l'attesa per l'incontro chiarificatore tra Luka Modric e il presidente del Real , Perez. Il centrocampista croato, a Madrid insieme ai suoi agenti, ha lasciato da poco il centro sportivo del ...

Inter : Modric si avvicina - ma Perez è pronto a denunciare il club milanese (RUMORS) : Sta assumendo i contorni dell'intrigo calcistico quella che potrebbe rivelarsi una delle più importanti trattative degli ultimi anni di calciomercato. Il protagonista è Luka Modric, eletto miglior giocatore del Mondiale in Russia con la sua Croazia e che, dopo aver conquistato 4 Champions League delle ultime cinque disputate con le merengues, potrebbe decidere cambiare aria e trovare nuovi stimoli in un club che lo metterebbe al centro del ...

Vieri : 'Juve-CR7? Come vincere al SuperEnalotto. Milan - Higuain colpo enorme. Su Inter e Roma...' : Vedi una maglia bianca con un po' di nero e pensi alla Germania, il giallo ti porta subito a Pelé, al Brasile, e l'azzurro è l'Italia: sono queste le tre maglie più riconoscibili nel mondo. Poi viene ...

Calciomercato Milan - non sfuma l’Interesse per Milinkovic-Savic : i bookies certi dell’affondo rossonero : Secondo i bookmakers italiani e britannici, il Milan ci proverà per Milinkovic-Savic nonostante le smentite di Leonardo Sul tavolo di Lotito starebbe per posarsi un’offerta da 100 milioni di euro. Il presidente della Lazio sarebbe intenzionato a tenere duro e a non cedere il suo gioiello per meno di 120 milioni. Le indiscrezioni apparse oggi sui media non arrivano a svelare la provenienza dell’offerta. Un’indicazione ...

Calciomercato Milan – Il PSG non molla Donnarumma : i dettagli di un’Interesse ancora vivo : Il PSG ancora interessato a Gianluigi Donnarumma: clamoroso retroscena di mercato nonostante l’arrivo di Buffon all’ombra della Tour Eiffel Prima il cambio di proprietà, poi gli arrivi importanti e per finire il sogno Milinkovic-Savic. In poco più di un mese l’estate del Milan si è ribaltata completamente. Sembrano ormai scomparse le voci legate al mercato auto-finanziato, all’addio di big, come Gigio Donnarumma, ...

Bernard beffa Inter e Milan - : Tanto l'Inter, quanto il Milan, gli avevano chiesto tempo prima di decidere il proprio futuro, perché sia i nerazzurri che i rossoneri, prima di pensare ad altre entrate, devono sfoltire i rispettivi ...