Inter | Asamoah regolarmente in gruppo Nainggolan ancora a parte

Inter - preoccupazione per le condizioni di Asamoah : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l' Inter sarebbe in apprensione per le condizioni fisiche di Kwadwo Asamoah , uscito sofferente ieri dal campo dopo uno scontro con Dalbert .

Asamoah felice all'Inter : 'Lo fanno sentire più importante che alla Juventus' : TORINO - Sei scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe: questo il bilancio di Kwadwo Asamoah nelle sue stagioni alla Juventus che in poche settimane si è però innamorato dell' Inter , che lo ha ...

Inter - Spalletti dopo il pareggio contro lo Zenit : “passi in avanti - bene Asamoah” : È un Luciano Spalletti soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio tra Inter e Zenit San Pietroburgo nell’amichevole giocata allo stadio Arena Garibaldi di Pisa: “Abbiamo fatto molto meglio dell’ultimo match, sia a livello tattico che a livello fisico. La squadra è stata molto più compatta, ha capito quando attaccare e quando aspettare. Il lavoro è stato fatto nella maniera corretta. La ...

Inter - Spalletti : "Fatto meglio con lo Zenit. E Asamoah mediano..." : Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter. LaPresse Luciano Spalletti sorride dopo il pareggio ricco di gol contro lo Zenit a Pisa . L'allenatore dell'Inter è soddisfatto: i progressi rispetto alla ...

Inter - Asamoah : “convinto dal progetto dei nerazzurri” : “È stato difficile lasciare la Juventus, ma mi ha convinto il progetto dell’Inter, l’allenatore, la società. Questa squadra può fare qualcosa di importante”. Si presenta così Kwadwo Asamoah, uno dei nuovi acquisti dell’Inter, arrivato dalla Juventus a parametro zero. Il terzino ha firmato fino al 30 giugno 2021 e vestirà la maglia numero 18. “Qui mi sento già a casa – le parole del 29enne ghanese ...

Inter - Asamoah : "Mi sento come a casa. Potevo restare alla Juve ma ho scelto questa maglia" : "Mi sento già come a casa". Così Kwadwo Asamoah, neo giocatore dell'Inter, si è presentato in conferenza stampa al Suning Center: "Difficile lasciare la Juventus ma quello che ho visto che può fare ...

Inter - la presentazione di Asamoah LIVE : Sei anni alla Juventus, conclusi con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. Per Kwadwo Asamoah inizia una nuova avventura all'Inter, riuscita a convincere il ghanese a sposare il progetto ...

Formazione Inter 2019 : ipotesi Asamoah e Vrsaljko sulle fasce - unica punta Icardi (RUMORS) : Stando alle operazioni di mercato concluse dall'Inter, gli esperti del settore hanno cominciato a formulare le prime ipotesi di Formazione per la stagione 2018/2019. I cronisti di Sky ne hanno ipotizzato una abbastanza probabile, con un 4-2-3-1 come modulo base. In porta come al solito Samir Handanovic che davanti si troverà al centro Skriniar e De Vrij, mentre sulle fasce verrà dato spazio ad Asamoah e ad un nuovo terzino destro: il nome che ...

Inter - ufficiale l’arrivo di Asamoah : L‘Inter comunica di aver perfezionato il contratto con Kwadwo Asamoah, il giocatore ghanese vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2021. Nato ad Accra il 9 dicembre 1988, Asamoah arriva in nerazzurro dopo aver vestito le maglie di Udinese e Juventus, oltre a quella della Nazionale ghanese. Asamoah ha collezionato sinora un totale di 69 presenze e 4 reti con la Nazionale del suo paese con cui ha conquistato un terzo bronzo nel ...