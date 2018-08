Infarto sul sentiero | 77enne soccorso con l' elicottero

Toscana : escursionista colpito da Infarto sulle Apuane : Intervento del Soccorso Alpino a Farnocchia, in Alta Versilia, per soccorrere un uomo colto da un infarto. La squadra a terra ha raggiunto il 77enne che si trovava assieme ad altri escursionisti. Valutate le condizioni, l’uomo è stato imbarellato e recuperato dall’elicottero Pegaso 3 che lo ha trasportato in ospedale. L'articolo Toscana: escursionista colpito da infarto sulle Apuane sembra essere il primo su Meteo Web.