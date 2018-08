India | emergenza maltempo Kerala

Maltempo in India : emergenza in Kerala - 39 morti e 60mila evacuati : Piogge torrenziali hanno colpito nelle scorse ore il Kerala, in India: 39 persone hanno perso la vita, e, secondo l’agenzia di stampa PTI, si contano 1500 case evacuate perché fortemente danneggiate e 101 completamente distrutte. Oltre 60 mila gli evacuati, che hanno trovato rifugio in 513 campi provvisori allestiti dai soccorritori. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dal Maltempo: oggi è ancora in vigore l’allerta rossa e ...