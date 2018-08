Incidente Nettuno | muore la piccola Nicole | il padre guidava ubriaco e senza patente

Blastingnews

(Di domenica 12 agosto 2018) Una bimba di soli otto anni di eta',, ha perduto la vita nel tragicoVIDEO avvenuto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 agosto, poco prima delle ore 01:00. Lo scontro tra due autovetture è avvenuto su via dei Frati, a, nella citta' metropolitana di Roma Capitale. Laera a bordo di una Bmw 320 assieme ale alla sorella più6 anni di eta', ora ricoverata in codice rosso, ma non in pericolo di vita, all'ospedale di Anzio quando improvvisamente l’auto - per cause ancora in corso di accertamento - si è ripetutamente capovolta su se' stessa. Il, alla guida della vettura, era sprovvisto didi guida e si trovava sotto l'effetto di sostanze alcoliche. La dinamica del tragicoLa macchina viaggiava in direzione-Velletri quando, a causa della folle velocita', ha colpito un palo della pubblica illuminazione ...