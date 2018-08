Incidente domestico a Vigonza Danchio Borel Kameni muore a 16 anni

“25enne morta”. Incidente domestico choc : il semplice gesto finisce in tragedia : È rimasta vittima di un Incidente domestico la giovane salentina morta oggi all’ospedale ”Perrino” di Brindisi. La 25enne originaria di Matino e residente a Cutrofiano, era rimasta gravemente ferita dall’esplosione della pentola a pressione. Anche una coinquilina 43enne è rimasta ustionata ed è ricoverata in ospedale a Galatina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che in queste ore stanno lavorando per capire la ...