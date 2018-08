Incidente a Sant' Andrea | muore motociclista 67enne

Incidente sul Passante di Mestre - in un video la morte di Lidia : Ancona, 10 agosto 2018 - C'è un filmato sull' Incidente stradale accaduto in Veneto , dove martedì è morta Lidia Righi, 72 anni, l'ex segretaria della scuola superiore Cambi-Serrani di Falconara. E' ...

Incidente sull’A14 - camion in fiamme e violenta esplosione : tre morti e almeno sessanta feriti - di cui 14 sono gravi. Ponte parzialmente crollato : Un boato avvertito in mezza città e un’alta colonna di fumo: poco prima delle 14 a Borgo Panigale un Incidente fra un mezzo che trasportava materiali infiammabili e alcune auto ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni. Il bilancio, accertato, è di tre morti e oltre sessanta feriti, 14 dei quali sono definiti gravi dai socco...

Lido di Venezia. Incidente nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto morti due pescatori : Drammatico Incidente in laguna. Un’imbarcazione e una barca di pescatori si sono scontrati. Il bilancio è di due morti e

Savignano. Alex Casadei muore in un Incidente a Santarcangelo : Alex Casadei, un ragazzino di soli 18 anni, è morto dopo un drammatico incidente stradale nel Riminese. Il sinistro stradale

In coma dopo Incidente : muore 20enne di Sant'Antonio Abate : E? morto questa sera all?ospedale San Leonardo di Castellammare Enzo Sicignano, 20enne vittima di un incidente stradale avvenuto il 25 luglio nei comuni dei monti lattari tra Santa Maria...

«Riportiamo a casa Javier» : tutto il paese si mobilita per il 23enne che ha avuto un Incidente a Santo Domingo : C'è un intero paese che si sta mobilitando per riportare in Italia Javier Cruz, un giovane di 23 anni, cresciuto ad Oreno, alle porte di Vimercate, da quasi un mese in terapia intensiva in una clinica ...

Incidente in A4 : 59enne muore schiacciato fra due tir/ Ultime notizie : coinvolta un’auto e tre mezzi pesanti : Incidente in A4: 59enne muore schiacciato fra due tir. Ultime notizie: coinvolta un’auto e tre mezzi pesanti. E' intervenuto anche l'elisoccorso ma non vi è stato nulla da fare(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 12:34:00 GMT)