Incendio nel centro storico di Cosenza | 3 morti e un patrimonio storico e artistico

Selinunte - Incendio nel parco archeologico : in volo due canadair e un elicottero - via i turisti. Venti ettari distrutti : Un incendio ha colpito Selinunte e si è propagato all’interno del parco archeologico. I visitatori sono stati fatti allontanare e il parco è stato chiuso. Sono entrati in azione due canadair e un elicottero e dopo diverse ore le fiamme sono state spente. Come ha sostenuto il portavoce del parco, fortunatamente non ci sono stati danni ai templi e alle architetture greche, nonostante più di Venti ettari di terreno siano stati ...

Incendio Bologna : Toninelli - raccordo A1-A14 riapre a metà ottobre : (AGI) - Roma, 9 ago. - Anticipata la riapertura del raccordo A1-A14 coinvolto dall'Incendio dell'autocisterna. Lo riferisce il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su Twitter. "Per fortuna - scrive - una prima buona notizia dopo la tragedia di Borgo Panigale. Avevamo previsto la riapertura del raccordo A1-A14 in 3-5 mesi. Autostrade per l'Italia comunica adesso che si dovrebbe tornare alla normalità entro ...

Usa - California nella morsa del più grande Incendio nella storia dello Stato : due morti e 115mila ettari bruciati : Un vero e proprio inferno di fuoco sta mettendo in ginocchio la California. Dal 27 luglio scorso lo Stato americano non ha tregua e le fiamme non accennano a placarsi. Stanno divorando un’area sempre più estesa, ormai pari a 1.145,26 chilometri quadrati: una superficie maggiore di quella di New York e quasi pari a quella di Los Angeles. E la situazione non accenna a migliorare a causa dei venti forti e delle elevate temperature. ...

Incendio tangenziale Bologna - aperta un’inchiesta per disastro colposo. Identificato l’autista morto nell’incidente : La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. La vittima è Andrea Anzolin, 42enne originario di Agugliaro, in provincia di Vicenza: era lui a guidare l’autocisterna con materiale infiammabile che è piombata addosso ...

Bologna - esplode un Tir : enorme Incendio nel raccordo autostradale. Uno scenario apocalittico e un bilancio drammatico delle vittime… (FOTO/VIDEO) : Uno scenario apocalittico. E un bilancio drammatico delle vittime Tra le persone colpite, quattordici sono gravi. A fuoco il ponte della tangenziale, parzialmente crollato. Esplose le auto di due concessionarie. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso il tratto di Casalecchio in entrambe le direzioni Bologna – Uno scenario apocalittico. E un bilancio drammatico delle vittime: un morto e 55 feriti, di cui 14 gravi, secondo ...

Portogallo - maxi Incendio nell’Algarve : 44 feriti [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Bologna - incidente con un Tir : esplosioni ed un enorme Incendio nel raccordo autostradale : A fuoco il ponte della tangenziale, che è stata chiusa, esplose le auto di un concessionario. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso anche il raccordo autostradale di Casalecchio in entrambe le direzioni. Alcuni feriti

Incendio nelle campagne di Olmo - a fuoco mille metri di sottobosco : E' stata stimata la siperficie dell'Incendio nelle campagne di Olmo di ieri sera: circa mille mq. Il rogo si è sviluppato intorno alle 18 . Poi la chiamata al centralino dei vigili del fuoco di ...

C’è stato un Incendio in un deposito di prodotti chimici a Pietrasanta - in provincia di Lucca : chi abita nell’area deve chiudere porte e finestre : A Pietrasanta, in provincia di Lucca, c’è stato un incendio in un capannone che conteneva, tra le altre cose, solventi. L’incendio è iniziato intorno alle 13 nella frazione del Pollino. Il fumo, visibile anche dalle spiagge vicino a Viareggio, potrebbe The post C’è stato un incendio in un deposito di prodotti chimici a Pietrasanta, in provincia di Lucca: chi abita nell’area deve chiudere porte e finestre appeared first on ...

Incendio in hotel - evacuati 100 turisti nel Bresciano : Il rogo sarebbe divampato da un corto circuito in cucina. Tanto è bastato all'hotel Piccolo Paradiso di Toscolano Maderno, in località Cecina, per piombare nel panico con il fumo dell'Incendio che ha invaso le stanze della struttura. Da qui l'evacuazione di circa 100 persone, tra turisti e personale dell'albergo. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco non c'e' stato nessun ...

Un Incendio distrugge tre auto nella notte : Firenze, 29 luglio 2018 - Tre auto, parcheggiate in via Croce a Balatro all'Antella , alle porte di Firenze, sono state distrutte da un incendionella notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del ...

Grecia - trovati i corpi delle gemelline disperse nell'Incendio : La storia della piccoline morte Mati, la località più colpita dalla tragedia, aveva fatto il giro del mondo. In un primo momento il padre aveva detto di averle riconosciute in alcune riprese ...

Grecia - identificati i corpi gemelline disperse nell'Incendio : Sono stati identificati i cadaveri di Sophia e Vassiliki, le due gemelle di 9 anni, al centro di drammatiche ricerche sin da lunedì scorso, quando le fiamme hanno divorato l'Attica. Lo annuncia il ...

Incendio Caivano - Arpac : valori nella norma - continuano i rilievi : “Tramite un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria, da ieri alle ore 14.00 sono stati acquisiti nell’area circostante l’Incendio di Caivano i dati relativi a polveri sottili, biossido di azoto, CO e Benzene. I valori misurati rientrano nella norma e non si notano picchi significativi. continuano, inoltre, a Caivano Pascarola e a Marcianise presso il Centro Commerciale Campania, i campionamenti dell’aria per le ...