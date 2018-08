In via del Corso il Natale arriva ad agosto | sorpresa tra i turisti della via dello

La proposta : cambiare la denominazione della stazione ferroviaria di Ascea : Le Ferrovie dello Stato hanno sempre avuto una attenzione particolare per Velia, in molti ricordano la fermata VELIA SCAVI, chiusa quando la politica del trasporto su ferro è stata rivisitata con lo ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : il pagellone. Il ritorno di Viviani - le conferme di Confalonieri e Paternoster - la delusione per Ganna : Gli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna) hanno regalato tante emozioni, con l’Italia che è riuscita a conquistare cinque medaglie: due ori, due argenti e un bronzo. Tanti azzurri hanno brillato al Sir Chris Hoy Velodrome, ma qualcuno ha anche deluso. Andiamo quindi a scoprire le pagelle degli azzurri. UOMINI Elia Viviani 10: il grande ritorno su pista del campione olimpico di Rio 2016, che in questa rassegna continentale è ...

VIDEO Matteo Trentin Campione d’Europa! Volata regale a Glasgow - riviviamo lo sprint vincente dell’azzurro : Matteo Trentin è il nuovo Campione d’Europa di ciclismo su strada. L’azzurro si è reso protagonista di una gara bellissima a Glasgow, l’Italia ha lavorato splendidamente e il Trentino ha finalizzato con uno sprint regale in un gruppetto ristretto aiutato anche da un eccezionale Davide Cimolai. Di seguito il VIDEO della Volata vincente di Matteo Trentin agli Europei 2018. (foto Pier Colombo) Clicca qui per mettere ...

Zakharova : l'Occidente risponda per il bombardamento della Jugoslavia - : I paesi occidentali, che attivamente sono preoccupati per la situazione umanitaria in Siria, sono alla ricerca attiva di prove dell'uso di armi chimiche, ma non hanno ancora risposto per le ...

Programma per avviare le Hot Key - Scheduler e promemoria delle Attività : Programma per avviare le Hot Key, Scheduler e promemoria delle Attività SuperLauncher è un Programma per avviare le hot key, uno Scheduler e un Programma di promemoria delle Attività, che tutti insieme funzionano come un Programma per incrementare la produttività accorciando così il maniera significativa il tempo necessario per aprire e riaprire quei programmi e […]

Ciclismo - Europei 2018 : Peter Sagan si ritira in corsa! Clamorosa scelta del Campione del Mondo - Viviani ci prova : Notizia Clamorosa da Glasgow dove si sta disputando la prova in linea valida per gli Europei 2018 di Ciclismo su strada. Peter Sagan si è infatti ritirato quando mancavano 85 chilometri al traguardo: il tre volte Campione del Mondo, grande favorito della vigilia insieme al nostro Elia Viviani e al norvegese Alexander Kristoff che difende il titolo, ha abbandonato la corsa in maniera quasi inattesa. Lo slovacco si è trovato a sorpresa staccato ...

LIBIA - HAFTAR CONTRO L'ITALIA : "via AMBASCIATORE PERRONE"/ Ultime notizie - i vecchi rancori del Generale : LIBIA, via l'AMBASCIATORE italiano Giuseppe Perrone. Lo strappo di Khalifa HAFTAR con L'ITALIA: “Non è più gradito”. Le Ultime notizie sui rapporti tra i due Paesi(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 14:13:00 GMT)

Pedemontana - solleciti di pagamento inviati in mezzo alle ferie : c'è il rischio della maxi multa - e -2 punti sulla patente - : Trappola d'agosto per gli automobilisti che transitano su Pedemontana ignari del sistema automatico di pedaggio, sistema unico in Italia e davvero poco noto. La società autostradale ha inviato ...

Attraversa i binari sullo scooter - muore travolto dal treno della Circumvesuviana : Incidente mortale stamattina in aperta campagna a Somma Vesuviana , sui binari della Circumvesuviana. Una persona in scooter è stata investita da un treno partito da Napoli alle 7.22, mentre ...

Francia - primi test del “supertreno” : «Sfumata l’Italia - proviamo qui» | : Ok alle concessioni per la pista vicino a Limoges, in 12 anni la creazione di una linea commerciale completa

Napoli : attraversa in motorino un binario della ferrovia Circumvesuviana - morto : Un uomo è stato investito e ucciso da un treno mentre attraversava in motorino un binario della ferrovia Circumvesuviana in via Costantinopoli a Somma Vesuviana (Napoli). I Carabinieri sono sul posto per le indagini. L'articolo Napoli: attraversa in motorino un binario della ferrovia Circumvesuviana, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Barzio - al via la 53Sagra delle sagre : la Valsassina dà il meglio di sè : Non mancano le attività collaterali, dai laboratori con Silea, alle escursioni in bicicletta, agli spettacoli serali a partire dalle 21, senza dimenticare la mostra dedicata a don Felice Tantardini , ...

Milano - faida degli imam in viale Jenner : nuovo pestaggio - feriti tre fedeli : Ci sono le risse «pubbliche», avvenute in strada, impossibili da nascondere almeno agli occhi dei residenti i quali però, essendo fra i più pazienti di tutta Milano, vengono puntualmente abbandonati, ...

Mercatino di via Loj : una giornata di giochi - musica e spettacoli a Monasterolo del Castello : Parimbelli; " gli spettacoli di strada di Duo Edera e di Crem & Brulè; " i giochi dell'Associazione Dindoca " punti ristoro e degustazione non stop; " ampia area parcheggi; " dalle 18:00 servizio di ...