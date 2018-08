In MotoGP sarà ancora Marquez contro Dovizioso

MotoGP - GP Austria 2018 : sarà Ducati contro Marquez nelle qualifiche del Red Bull Ring? Occhio alla pioggia.. : Il campione del mondo in carica, infatti, non ha forzato in maniera clamorosa nella FP1 e, nonostante questo, si è classificato a ridosso dei Ducatisti con 581 millesimi di differenza. Lo spagnolo si ...

MotoGP - GP Austria 2018 : sarà Ducati contro Marquez nelle qualifiche del Red Bull Ring? Occhio alla pioggia.. : Dopo un venerdì a due facce, soleggiato e temporalesco, è tempo di qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Sul tracciato del Red Bull Ring è tempo di mettere mano ai cronometri per stabilire la griglia di partenza della gara di domani. Nonostante la FP2 sia stata pesantemente condizionata dal maltempo, la prima sessione di prove libere della mattina ci ha fatto capire quali potrebbero essere i valori in campo.-- Sull’asciutto ...

MotoGP – Marquez ha le idee chiare per l’Austria : “sono sorpreso dalla velocità delle Ducati - sarà dura!” : Marc Marquez tra duro lavoro in pista e obiettivi: le sensazioni dello spagnolo della Honda in conferenza stampa in Austria L’undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp sta iniziando: i piloti incontrano oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Red Bull Ring, dopo il weekend di Brno, in attesa di salire in sella alle loro moto, domani, per le prime libere del Gp ...

MotoGP – Petrucci - la nuova seduta e gli obiettivi per l’Austria : “attenzione a Jorge - sarà uno dei più pericolosi” : Danilo Petrucci pronto per il Gp d’Austria dopo il sesto posto di Brno: le sensazioni del ternano del team Pramac prima del weekend del Red Bull Ring L’undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp sta iniziando: i piloti incontrano oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Red Bull Ring, dopo il weekend di Brno, in attesa di salire in sella alle loro moto, domani, per le prime libere del Gp ...

MotoGP Brno - Marquez : «Sarà una gara come le altre» : Brno - ' E' positivo iniziare questa seconda parte di stagione con questo distacco, ma non è ancora finita, i piloti Yamaha sembrano migliorare gara dopo gara, alcuni dicono che non sono un pericolo, ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : la ricorsa di Valentino Rossi riprende da Brno. Marc Marquez sarà battibile? : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez trionfante per la quinta volta in stagione sul tracciato del Sachsenring (Germania). Il campione del mondo ha suonato la sua nona sinfonia sul tracciato tedesco, allungando la striscia vittoriosa sulla pista teutonica ed imponendo la legge del più forte: pole position e vittoria regale. Un successo che ha rafforzato la posizione in vetta alla classifica generale dello spagnolo: 46 punti di vantaggio su ...

MotoGP KTM - Smith : «L'obiettivo sarà quello di tornare nel 2020» : TORINO - Tutti i posti in MotoGp per il 2019 sono occupati, e per Bradley Smith, appiedato dalla KTM dopo l'arrivo di Johann Zarco, salvo clamorose sorprese, non c'è più posto nella massima categoria ...

MotoGP - la Yamaha 2019 sarà targata Monster : Poiché Monster Energy è un marchio molto dinamico ed estremamente attivo in tutto il mondo, ci aspettiamo che questa collaborazione possa migliorare ulteriormente l'esposizione di entrambi i marchi e ...

MotoGP - Valentino Rossi preoccupato… dalle gomme : “trenta giri saranno difficili per tutti” : Il pilota della Yamaha ha parlato del risultato ottenuto in qualifica, soffermandosi poi sulla strategia da tenere in gara domani Il signore del Sachsenring è sempre lui, Marc Marquez. Il pilota spagnolo lascia solo le briciole ai propri avversari, conquistando l’ennesima pole position in Germania. AFP/LaPresse Grazie ad un ultimo giro perfetto, il campione del mondo piazza uno strepitoso 1:20.270 che gli vale il nuovo record della ...

MotoGP Germania - Marquez : «Domani ci saranno due gare» : SACHSENRING - Lo specialista di questo circuito, Marc Marquez, è sorridente per l'ennesima pole tedesca: 'Ho visto il tempo sul giro e ho cominciato a spingere. Era difficile qui. Abbiamo usato una ...

MotoGP - Marquez svela : “dopo Assen avverto meno pressioni. Pedrosa? Sarà una leggenda di questo sport” : Intervenuto in conferenza stampa, il pilota spagnolo ha parlato del ritiro di Pedrosa e dei suoi obiettivi per il Gp del Sachsenring Il Mondiale di MotoGp torna dopo una settimana di pausa, Marquez e Valentino Rossi si sfidano al Sachsenring per il Gp di Germania, nono appuntamento della stagione 2018. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Dopo la spettacolare gara di Assen, i piloti hanno avuto il tempo di ricaricare le energie per tornare a regalare ...

MotoGP – L’annuncio di Pedrosa al Sachsenring : “Valencia sarà la mia ultima gara” : Dani Pedrosa annuncia il suo addio alla MotoGp: le parole dello spagnolo nella conferenza stampa del Sachsenring Il momento tanto atteso è arrivato: dopo l’illusione di qualche settimana fa, Dani Pedrosa ha finalmente fatto il suo annuncio ufficiale. Dopo aver organizzato una conferenza stampa, per oggi pomeriggio, al Sachsenring, il pilota spagnolo ha annunciato il suo ritiro dalle corse: “vorrei dire che l’anno prossimo ...

Dani Pedrosa si è ritirato - ecco perchè/ Ezepleta : sarà una Legends della MotoGP! : Dani Pedrosa si è ritirato, ecco perchè. Lo spagnolo ha appena detto addio alla Motogp: ora ho altre priorità, Ezepleta: a Valencia verrà proclamato Legends.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:12:00 GMT)

MotoGP - Casey Stoner : “Il Mondiale? Sarà dura per Andrea Dovizioso rientrare in gioco” : A margine di un incontro con la Nolan, l’azienda che gli ha fornito caschi per anni, Casey Stoner ha espresso il suo giudizio sull’andamento del Mondiale 2018 di MotoGP, da osservatore interessato, essendo collaudatore della Ducati. Ebbene, il due volte campione del mondo della classe regina, in sella alla Rossa ed alla Honda, non dà molte speranze ad Andrea Dovizioso, attardato di 61 punti nei confronti di Marc Marquez, leader della ...