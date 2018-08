In Italia stanno finendo le spiagge libere Un rapporto

Gli ‘zingari’ esistono solo se stanno in mezzo ai topi. Non se protestano davanti alle ambasciate Italiane : Perché non ci dovremmo preoccupare se nell’annuale classifica sulla libertà di stampa in 180 paesi l’Italia quest’anno si colloca al 46esimo posto, molto dietro Ghana e Namibia? In tempi come questi, nei quali più del fatto vale la percezione costruita con vere e proprie campagne di marketing e le notizie artefatte sono diventate una pratica che invade i social, questa notizia dovrebbe invece far temere per le sorti della ...

'Grillini come Attila - stanno devastando l'Italia' : Forza Italia difenderà su lavoro, salute, opere pubbliche, la linea del centrodestra, agendo perché nel paese e nel parlamento prevalga la coesione sulla politica del fare, affinché prevalga su ...

Gli hacker russi stanno spiando l'Italia? : Ma, soprattutto, APT28 è uno dei gruppi hacker più famosi al mondo per essere stato coinvolto nel furto delle email di Hillary Clinton che portarono l'FBI di James Comey a indagarla poco prima delle ...

Martina : “Di Maio e Salvini stanno rovinando l’Italia” : Durissimo attacco del segretario del Partito Democratico ai due vicepresidenti del Consiglio: "Gli interessi nazionali si difendono con scelte economiche e sui migranti opposte a quelle di Salvini e Di Maio". E sul Partito Democratico dice: "Di qui all’autunno apriremo un grande lavoro di confronto sul progetto".Continua a leggere

Gli Italiani stanno con Salvini Mattarella non doveva intervenire Ma l'azione è nei poteri del Colle : Sergio Mattarella non doveva alzare il telefono e far presente al premier Giuseppe Conte che la situazione con i 67 migranti sulla nave della Guardia costiera Diciotti avrebbe potuto creare dei conflitti fra diversi poteri dello Stato (magistratura e Governo) Segui su affaritaliani.it

Gli Italiani stanno col governo Lega-M5S sono sopra il 55% : Il governo sfonda il muro del 55% con la Lega in fortissima ascesa. Leggero calo per M5S, mentre il PD è stabile. Giù Forza Italia. Ecco i dati del sondaggio... Segui su affaritaliani.it

Gli Italiani stanno col governo Lega-M5S sono sopra il 55% Salvini vola : +10%. Sondaggio : Il governo sfonda il muro del 55% con la Lega in fortissima ascesa. Leggero calo per M5S, mentre il PD è stabile. Giù Forza Italia. Ecco i dati del Sondaggio... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi politici - gli Italiani stanno col governo sui migranti : positivo anche il giudizio su Salvini : Un Sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli mostra che gli intervistati condividono la linea del governo sul tema dei migranti, così come apprezzano l'operato di Matteo Salvini da ministro dell'Interno. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, rimangono vicini al 30% sia il Movimento 5 Stelle che la Lega.Continua a leggere

5 account Italiani che stanno usando IgTv : 5 account italiani che stanno usando IgTv Sono passati pochi giorni dall’annuncio di IgTv, la nuova app integrata di Instagram che permette di caricare video verticali lunghi fino ad un’ora. Per ora, cercando fra i canali italiani già creati, si trovano più che altro brevi prove per capire “cos’è” e “dove esce” (vedere Clio Makeup per credere) e tentativi di riciclare senza troppi patemi contenuti scaricati dalle Stories o ...

Chi sono gli Italiani che stanno scommettendo tutto sulle criptovalute : Cosa ti ha spinto ad interessarti al mondo delle criptovalute e della blockchain? Essendo laureata in economia ho un approccio molto da economista al mondo della finanza e allo scambio di moneta. ...

Gli Italiani stanno con Salvini Migranti - ok al governo dall'80% Sondaggio-lampo di AffarItaliani.it : L'80% degli italiani, quindi la stragrande maggioranza della popolazione, si schiera con il ministro dell'Interno Matteo Salvini e con il governo Lega-M5S sulla questione delicatissima dell'immigrazione dopo il caso della nave Aquarius Segui su affaritaliani.it

Gli Italiani stanno con Salvini Migranti - ok al governo dall'80% Il sondaggio-lampo di AffarItaliani.it : L'80% degli italiani, quindi la stragrande maggioranza della popolazione, si schiera con il ministro dell'Interno Matteo Salvini e con il governo Lega-M5S sulla questione delicatissima dell'immigrazione dopo il caso della nave Aquarius Segui su affaritaliani.it

Caso Aquarius - perché il governo Italiano e Salvini stanno calpestando i diritti umani : Il Caso diplomatico dlela nave Aquarius è ancora in cerca di soluzione. I migranti si trovano ancora in mare, in attesa di un 'porto sicuro'. L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione sostiene che il divieto di attraccare potrebbe essere in contrasto la Convezione europea dei diritti umani, e sta valutando un ricorso d'urgenza alla Corte di Strasburgo.Continua a leggere

Così i Big Data stanno cambiando la società Italiana. L'indagine delle Autorità garanti : Dopo questo lasso di tempo, oggi sono stati presentati a Roma i primi risultati di questo report, nato dalle testimonianze date in audizione da alcuni dei protagonisti dell'economia digitale, i ...