"Le porte non sono state chiuse. C'è la volontà di trovare per ciascun lavoratore una, efficiente ed efficace al problema occupazionale". Lo rendono noto fonti del gruppoMittal,a proposito della vertenza. "Gli incontri sono continuati nei giorni scorsi a livello tecnico e legale traMittal e Mise. Numeri al momento non ce ne sono. Per il gruppo resta comunque fondamentale la sostenibilità del conto economico dell'azienda", si aggiunge.(Di domenica 12 agosto 2018)