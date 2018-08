huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Ilva, trattativa di Ferragosto. Mittal insiste: 'Volontà di trovare una soluzione sugli esuberi' - TizianaTartari : RT @HuffPostItalia: Ilva, trattativa di Ferragosto. Mittal insiste: 'Volontà di trovare una soluzione sugli esuberi' - HuffPostItalia : Ilva, trattativa di Ferragosto. Mittal insiste: 'Volontà di trovare una soluzione sugli esuberi' - ddgiusto : RT @NestSilvia: Lo stesso che provo sapendo che gli elettori di Taranto hanno messo la trattativa Ilva in mano a Di Maio -

(Di domenica 12 agosto 2018) Pieno agosto, ma lasull'non va in vacanza. Anzi, come anticipato dal ministro Luigi Di Maio, entrerà nel vivo proprio attorno a. E in vista dell'appuntamento, gli indiani dici tengono a sottolineare come abbiano ancora voglia diun compromesso sugli esuberi per partire con il loro piano sul futuro dell'acciaieria di Taranto."Le porte non sono state chiuse. C'è la volontà diper ciascun lavoratore unaequa, efficiente ed efficace al problema occupazionale. Gli incontri sono continuati nei giorni scorsi a livello tecnico e legale tra Arcelore Mise. Numeri al momento non ce ne sono. Per Arcelorresta comunque fondamentale la sostenibilità del conto economico dell'azienda". Così fonti vicine al gruppo dell'acciaio.Intanto continua la polemica politica fra M5s e l'ex ministro dello ...