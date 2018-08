Il tesoro spunta dal mare del Salento | l’incredibile scoperta di un sub Ecco il molo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 agosto 2018) Al largo di San Pietro in Bevagna, in una delle aree più visitate della Puglia, è stato scoperto un antico. Il sub Fabio Matacchiera, insegnante e fondatore del Fondo antidiossina, ha trovato a centinaia di metri dalla costa i resti di un antico. Secondo gli esperti, si tratterebbe di unrisalente all‘età romana o ellenistica (dunque IV o V secolo a.C.). “Ha una lunghezza di circa 240 metri – ha scritto Matacchiera su Youtube, dove ha pubblicato il video – sono misure decisamente importanti, considerato che strutture simili trovate nel Mediterraneo non superano i 150-180 metri”. Ilè costituito da blocchi di pietra da uno a quattro metri di lunghezza. L'articolo Ildaldel: l’incredibiledi un sub.ilantico al largo di San Pietro in Bevagna proviene da Il Fatto Quotidiano.