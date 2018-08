Il razzismo non è una goliardata | ci ricorda Sant' Anna di Stazzema

Toscana - spari a salve contro migrante. Sono due 13enni : Goliardia non razzismo : I due autori delle offese e degli spari con una pistola scacciacani contro un cittadino gambiano, la sera del 2 agosto a pistoia, ammettono le loro responsabilità, escludendo però un movente razziale ...

PISTOIA - SPARI A MIGRANTE : SONO STATI DUE 13ENNI/ Non è razzismo - Don Biancalani e la Kyenge non ci stanno : PISTOIA, SPARI contro MIGRANTE: aggressori tredicenni. Individuati i due colpevoli dell'aggressione ai danni di un ospite di don Biancalani: "momento di goliardia"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:01:00 GMT)

'Giù i rom dal treno'. Non è razzismo - ma esasperazione : Di questi episodi è piena la cronaca dei regionali , non solo della Lombardia. Che impone una riflessione molto più ampia, che spesso si trascura. Trenord ha ragione da un punto di vista puramente ...

Migranti : Aramburu - razzismo fondato su ignoranza ma non possiamo accogliere tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa

Di Maio : “In Italia non c’è un’emergenza razzismo - è solo un’arma di distrazione di massa” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio torna sulla proposta di abrogare la legge Mancino, affermando che in Italia non c'è alcuna emergenza razzismo e che questo argomento viene usato solo come "arma di distrazione di massa": "Se continuiamo a discutere di questa roba, gli Italiani non ci seguono, hanno altri problemi".Continua a leggere

M5s - Di Battista : “Movimento ribadisca i no a Tap e Tav - non si faccia distrarre dalla questione razzismo” : “Il Movimento deve fare il Movimento, ribadendo i ‘No’ sani che abbiamo detto”, come quelli “contro il Tap e contro il Tav“. Alessandro Di Battista in una diretta Facebook pungola il M5s, per usare le sue stesse parole, invitando a non cedere il punto sulle tematiche con cui “abbiamo preso i voti“. E lo fa su due questioni che proprio in questi giorni animano il dibattito interno al governo. Da una ...

razzismo - Fontana : 'Si deve abolire la legge Mancino' - Ma Salvini frena : 'Non è priorità del governo' - Mancino : legge giusta - razzismo c'è : "Abroghiamo la legge Mancino , che si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano". La proposta arriva dal ministro per la ...

Legge Mancino - intervista a Fiano : “Lorenzo Fontana deve dimettersi - il razzismo è un crimine - non un’idea” : Il deputato del Pd, Emanuele Fiano, intervistato da Fanpage.it chiede le dimissioni del ministro Lorenzo Fontana dopo la sua proposta di abrogare la Legge Mancino. "Il razzismo non è un’idea, ma un crimine e i crimini si combattono attraverso i divieti”, afferma Fiano attaccando la Lega per i suoi "sentimenti incompatibili con la Costituzione" e la volontà di "uscire dai principi cardine della democrazia".Continua a Leggere

MINISTRO FONTANA : “ABROGARE LEGGE MANCINO”/ “razzismo arma ideologica” : Conte-Di Maio - “non è nel contratto” : Razzismo, MINISTRO FONTANA “abroghiamo la LEGGE Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "Governo sempre più nero"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 17:00:00 GMT)

