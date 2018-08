lasicilia

: RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Dalla Finlandia il pugile innamorato anti-Rocky In sala dal 16 agosto il poetico… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Dalla Finlandia il pugile innamorato anti-Rocky In sala dal 16 agosto il poetico… - solospettacolo : Dalla Finlandia il pugile innamorato anti-Rocky -

(Di domenica 12 agosto 2018) ROMA, 12 AGO - Helsinki, estate 1962. Olli Mäki, , Jarkko Lahti, timido giovanepeso piuma in corsa per il campionato del mondo, ha due problemi. Intanto ha pochissimo tempo per perdere i tre ...