Il Papa | «Dite no a menzogna | ingiustizia e disprezzo dell' altro»

Papa : giovani dite no a cultura morte. Intervenite dove si diffonde : Città del Vaticano, 12 ago., askanews, - "Oggi vi esorto ad essere protagonisti nel bene! Non sentitevi a posto quando non fate il male; ognuno è colpevole del bene che poteva fare e non ha fatto. Non ...

Veglia al Circo Massimo - Papa Francesco ai giovani : 'Non fatevi rubare i sogni e dite no alle pastiglie' : ... ha risposto al Circo Massimo a una delle domande dei giovani, quella di Martina, 24 anni, sul discernimento nella vita e sull'idea di impegno e responsabilità nei confronti del mondo. 'Nella vita ha ...

Migranti - l’appello di Papa Francesco : “Dolore per le tragedie nel Mediterraneo. Comunità internazionale agisca” : Nuovo pressante appello del papa alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei Migranti. Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parlando a braccio, si addolora: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di Migranti nelle acque del Mediterraneo”. papa Francesco, nell’esprimere il suo “dolore di fronte a tali tragedie” e assicurando il suo “ricordo e la preghiera per ...

MIGRANTI - IL Papa : "COMUNITÀ INTERNAZIONALE AGISCA"/ Ultime notizie : dolore per naufragi nel Mediterraneo : MIGRANTI, appello pressante del PAPA “La comunità INTERNAZIONALE agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:34:00 GMT)