Il pallone invade Cuba

(Di domenica 12 agosto 2018)è quell'isola appesa tra il prima e il dopo. Prima e dopo Batista, prima e dopo Fidel, Ernesto, Raul.è quella terra dove tutti si aspettano che qualcosa stia per cambiare, ma non si capisce esattamente quando. Oggi alla presidenza c'è Miguel Diaz-Canel, il primo a non avere fatto la rivoluzione. Qualcuno scommette che sia pronto a farla con le riforme, altri dietro a lui vedono l'ingombrante presenza di Raul, rimasto alla guida del partito e quindi della linea politicana.La cosa certa è che dopo 42 anni verrà messa mano alla Costituzione. Oggi la bozza provvisoria è disponibile e in vendita in quasi tutte le città e tra qualche mese passerà all'esame della popolazione attraverso un referendum. Se cambieranno i principi costituzionali è perché intanto qualcosa nella società è già ...