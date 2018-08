Il mito dei 60 miliardi ' regalati' alle banche

A Madeira - dove il mito è iniziato : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 29 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 25 lugli0 Sette sulla maglia come George Best, Eric Cantona, David Beckham, i suoi idoli. Ma anche, probabilmente per un caso sentimental-geografico, come le sette isole (due abitate, cinque sono poco più che scogli) che compongono l’arcipelago di Madeira , terra natale di Cristiano Ronaldo. L’ultima volta che lo si è visto a Funchal, la capitale, è stato ...

Pagelle Russia-Egitto 3-1 - Mondiali 2018; Cheryshev anima dei suoi - Salah ultimo indomito egizio : A San Pietroburgo, si è avviata la seconda tornata di incontri degli otto gironi dei Mondiali 2018. Ad aprire le danze, in questo senso, è nuovamente il gruppo A. Di seguito le Pagelle relative alla partita di questa sera, in cui per la Russia ha brillato in modo particolare Cheryshev, autore del gol che ha spaccato in due la partita. Per l’Egitto, Salah è, fino alla fine, l’ultimo ad alzare bandiera bianca. RUSSIA Akinfeev, 6: Per ...