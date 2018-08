Il mistero dei bambini ad energia solare- L’enigma che interroga la scienza

Il mistero dei Rogue Planet - gli impostori astrofisici che per la scienza sono un enigma : Conosciamo più di 3800 pianeti extrasolari e sappiamo che una dozzina di questi è orfano perché riveliamo un pianeta che si muove nello spazio interstellare senza orbitare intorno a nessuna stella. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 agosto : Renzi d’Arabia : il mistero buffo dei Rolex scomparsi per 1 anno : I Rolex d’Arabia sono spariti da Palazzo Chigi per un anno Nel 2015 la rissa tra gli uomini della scorta di Renzi per contendersi gli omaggi ricevuti a Ryad. Li hanno riconsegnati solo dopo le dimissioni da premier a fine 2016 di Thomas Mackinson e Carlo Tecce In fondo a sinistra di Marco Travaglio Chi riesce a seguire le cronache sulle mosse di quel che resta del centrosinistra, e a rimanere sveglio, non può non domandarsi: ma questi ...

Il mistero dell’Isola dei Maiali : scomparso il 90% della più grande colonia del mondo di Pinguini Reali : E’ un grande mistero la scomparsa del 90% dei Pinguini Reali dell’Isola dei Maiali, che era la più grande colonia di Pinguini Reali del mondo con due milioni di esemplari che nell’arco di 30 anni si è clamorosamente ridotto in modo misterioso. Nella piccola isola dell’oceano Indiano, l’Ile aux Cochons, sta succedendo qualcosa di molto strano: i superstiti tra i Pinguini sono soltanto 200.000. A lanciare ...

Il magico mistero dei pentolini : Mi sono chiesto molte volte dove nasca la mia ossessione per il cibo, che va molto al di là del consumo di alta gastronomia, un vortice di sentimento caldo per la manipolazione degli ingredienti, la creazione di qualcosa di nuovo da una materia preesistente e che nutra e conforti. Certo il fatto che mio padre sia un grande cuoco amatoriale e che il suo esempio sia stato sempre davanti a me è un indizio molto forte, come pure la mia sicilianità ...

'Ndrangheta - risolto il mistero di Deiana : il corpo sotto una colata di cemento : Per la sua morte, un regolamento di conti nel mondo del traffico di droga all'interno di una famiglia di 'Ndrangheta, la Squadra mobile milanese ha arrestato un 47enne, L.S., l'unico inquilino del ...

Antonio Deiana - cadavere murato in cantina a Cinisello/ Video - mistero ‘ndrangheta risolto dopo 6 anni : Sparito nel nulla 6 anni fa, Antonio Deiana ritrovato. Ultime notizie: sepolto in una cantina di Cinisello Balsamo, nell'hinterland milanese. Ecco come è andata la vicenda(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Ylenia Carrisi - la figlia di Al Bano e Romina è viva?/ Il mistero di New Orleans e il dolore dei genitori... : Ylenia Carrisi, sul web si torna a parlare della sua scomparsa: è viva? Negli Usa circolano voci di svolta nelle indagini, ma non ci sono riscontri e Al Bano e Romina restano in silenzio(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:00:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND 2018/ Ida - Riccardo e il mistero dei like social : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e coppie: Riccardo Guarnieri ha tradito Ida Platano? Parla Gemma Galgani e svela: "Le ho detto di perdonare...."(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 11:05:00 GMT)

Il mistero dei tre gemelli separati alla nascita per un esperimento : Esperimenti psicologici segreti, misteri, malattie mentali e persino la morte. Un film documentario appena presentato al Sundance Film Festival, Three Identical Strangers, sviluppa il dibattito sull’influenza della natura contro quella della cultura e stuzzica la curiosità, sempre alta, sul mondo dei gemelli. Ma è soprattutto una storia vera. Quella di Robert Shafran, David Kellman ed Eddy Galland, tre gemelli separati alla nascita e riuniti in ...

Il mistero della sparizione dei tifosi : Tipo: vai a dormire dopo una bella serata con gli amici e il giorno dopo ti svegli solo al mondo. Voglio narrare un episodio personale. Germania, Mondiale 2006, quarto di finale. Sabato 1 luglio. ...

Milan : Yonghong Li - il mistero dei 32 milioni e l'ultimatum di Commisso : La proprietà cinese fa saltare la trattativa per la cessione e rilancia. La Uefa ha perso la pazienza e anche il ricorso al Tas potrebbe essere infruttuoso. Chi sta giocando con il futuro del Milan?

Risolto il mistero dei barioni mancanti : 'Le nostre osservazioni, giunte dopo 18 anni di tentativi da parte di diversi gruppi di ricerca nel mondo, hanno finalmente individuato la materia ordinaria mancante dell'universo', ha commentato ...

Non solo sport. Moto GP : Lorenzo - 'mistero buffo'. Mondiale : quando gli dei 'cadono' a grappoli. : LA CRONACA DAL DIVANO . E chi è più amabile del Dovi? Nelle Moto, e non solo, nessuno , o quasi, . Eppure al Dovi la stanno facendo passare 'brutta ', nel senso che dopo aver fatto resuscitare il ...