Il Milan chiude per Bakayoko | l' ivoriano domani sosterrà le visite mediche

Borse - Milano chiude in calo : Unipol scivola sul fondo : Piazza Affari chiude in calo con una perdita dello 0,7%. Giornata negativa anche per Unicredit, Poste Italiane e Intesa...

Chiude in negativo la Borsa di Milano : Piazza Affari scende , mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. Prevale la cautela sull' Euro / Dollaro USA , che mostra un leggero calo dello 0,37%. L' Oro è ...

BORSA MilanO chiude in ribasso - giù Unipol e UniCredit - bene Saipem : ... perché la guerra dei dazi continua a preoccupare e la Fed 'pare non voler abbandonare l'intenzione di invertire la politica di stimolo monetario'. In chiusura, l'indice FTSE MIb ha perso lo 0,72%, l'...

Borsa : Milano chiude in calo - pesa Bper : ANSA, - Milano, 8 AGO - Ha chiuso in calo Piazza Affari , Ftse Mib -0,29%, , come le consorelle europee e Wall Street, ad eccezione di Londra. Fiacchi gli scambi, per 1,6 miliardi di euro di ...

BORSA MilanO chiude debole - cade Bper - giù anche Carige - denaro su... : ** BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA , -0,08%, sostanzialmente indifferente alle parole del ministro dell'economia, Giovanni Tria, sul ritorno al mercato. ** BANCO BPM tonico , +1,04%, . ** Spunti per ...

Borsa : Milano chiude calma - vola Tod's : ANSA, - Milano, 6 AGO - Prima seduta di settimana tranquilla in Piazza Affari per gli indici generali, in linea con le altre Borse europee, mentre qualche spunto è venuto da alcuni dei titoli ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 03% : ANSA, - Milano, 6 AGO - Seduta marginalmente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,03% a 21.580 punti. 6 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Milano chiude positiva - spread volatile : Piazza Affari chiude in rialzo: l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,80%. Londra sale dell'1,10%, Francoforte dello 0,55% e Parigi dello 0,33%. volatile lo spread che, dopo aver toccato quota 270 punti, ...

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 80% - : Milano, 3 AGO - La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,80% a 21.586 punti.

Borse - Milano chiude in rialzo : euro debole spinge indici : Nell'ultima seduta della settimana il FTSE Mib registra un rialzo dello 0,8%. In avidenza anche UBI Banca, che salta in...