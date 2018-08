Il ‘martello’ di Lorenzo schiaccia Marquez | due Ducati sul podio del Gp d’Austria

sportfair

: Dategli un martello in gommapiuma a Lorenzo per daglielo in testa a Marquez - MarchiniSara : Dategli un martello in gommapiuma a Lorenzo per daglielo in testa a Marquez -

(Di domenica 12 agosto 2018) Jorgeha capito come si fa: il maiorchino fa suo il Gp d’Austria dopo una bagarre da urlo con Marc. Terzo Dovizioso al Red Bull Ring Come previsto, la gara di oggi al Red Bull Ring è stata tutta una sfida tra i migliori tre delle qualifiche di ieri:e ledi Dovizioso e. Il mairchino del team di Borgo Panigale ha provato ad usare la sua strategia dettare il suo ritmo e comandare la corsa, ma ben prestolo ha superato riprendendosi la testa della gara. Dopo qualche giro non troppo movimentato, a 11 giri del Gp d’Austria la corsa si è infiammata, con attacchi e controattacchi, pericolosi lunghi e clamorosi rischi di contatto. AFP/LaPresse Jorgenon ha intenzione di farla passare liscia ae, a nove giri dal termine è riuscito nel tentativo di superare il suo futuro compagno di squadra. Dovizioso è apparso ...