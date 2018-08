Il maltempo non frena la Sagra del Baccalà a Tuscania

maltempo Francia - il camping evacuato non era a norma : aperta un’inchiesta : Non era a norma uno dei tre campeggi nel sud della Francia, a Saint-Julien-de-Peyrolas, evacuati ieri durante le forti piogge seguite alla calura estiva nel dipartimento del Gard, nel sud del Paese. E’ quanto riferisce la prefettura di zona, annunciando l’apertura di un’inchiesta. Nel frattempo, sono riprese le ricerche del tedesco di 70 anni che accompagnava un gruppo di giovani connazionali in vacanza a ...

Forte maltempo in Francia - inondazioni nel sud : disperso un turista tedesco [FOTO] : 1/4 ...

maltempo Sardegna - colpiti da un fulmine : i due non sono in pericolo di vita : Non sono in pericolo di vita i due cagliaritani – lei di 40 di Assemini, lui di 55 di Decimomannu – colpiti in pieno da un fulmine mentre erano seduti su una panchina nel parco di Monte Urpinu, uno dei colli che sovrastano la città capoluogo, durante la pausa pranzo. Avevano appena finito di mangiare un panino, protetti da un albero della zona verde, quando si è scatenato un temporale che li ha presi alla sprovvista. Poco dopo, è ...

maltempo - l’estate non decolla : pioggia - fulmini e trombe d’aria da Nord a Sud [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Il maltempo cancella la festa dei Medagli - ma non il Palio di Susa : Nella serata di sabato si sono tenuti gli spettacoli in arena , con partenza da piazza della Repubblica alle 21,30, degli sbandieratori della Città di Adelaide e dei loro ospiti: quest'anno si tratta ...

maltempo Spagna : diverse tempeste provocano inondazioni - frane e disagi nei trasporti [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

maltempo - il giudice : “Il meteo non esime le compagnie dai rimborsi passeggeri” : Una sentenza stabilisce che le avverse condizioni metereologiche non esimono le compagnie aeree dal rimborso ai passeggeri per i voli che atterrano con oltre tre ore di ritardo sull’orario previsto o che vengono dirottati altrove. Dopo la recente sentenza del giudice di pace di Alcamo, e’ stato, infatti, il suo omologo del Tribunale di Marsala a dare ragione a sei passeggeri, condannando la Ryanair a versare loro 250 euro ciascuno ...

“Il maltempo non è imprevedibile” : giudice condanna Ryanair : Il maltempo non esime le compagnie aeree dal rimborso ai passeggeri per i voli annullati o che atterrano con oltre tre ore di ritardo. E’ quanto ha sentenziato il giudice di pace di Alcamo (Tp) che ha dato ragione a un passeggero che si era visto negare il rimborso di 250 euro dopo essere arrivato all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi con oltre tre ore di ritardo sull’orario previsto dopo essere decollato, sempre ...

Trapani - il maltempo non è imprevedibile : il giudice di pace condanna Ryanair : La compagnia dovrà risarcire un passeggero arrivato in Sicilia con oltre 3 ore di ritardo per le condizioni meteo avverse

Giappone - maltempo e inondazioni : 100 morti : ...

Giappone - maltempo e inondazioni/ Video - aumenta il numero delle vittime : 51 morti e 48 dispersi : maltempo in Giappone Video, 46 morti, 50 dispersi, 3 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Meteo - il maltempo non accenna a placarsi : temporali anche la prossima settimana : Ancora tempo instabile nella giornata di domenica 24 giugno, con piogge e temporali da Nord a Sud. E secondo gli esperti Meteo la situazione non migliorerà nel corso della prossima settimana. Temperature in calo, tornerà a far caldo solo nel corso del prossimo weekend con l’arrivo dell’anticiclone africano.Continua a leggere

maltempo Calabria - il presidente Oliverio : “Non escludo la richiesta di calamità” : “Abbiamo mobilitato la nostra Protezione Civile per rispondere alle emergenze e assumeremo le decisioni conseguenti: non è esclusa la richiesta di calamità naturale al governo. Chiedo a tutti i soggetti responsabili di essere vigili, noi comunque siamo allertati con l’unità di crisi permanente con la Protezione civile per tutto il territorio regionale“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, in ...

maltempo al Sud - violenti temporali nella notte : Messina - Reggio Calabria e Lecce in ginocchio - e non è ancora finita : 1/15 Villa San Giovanni (RC). Credit: Pier Paolo Papalia ...