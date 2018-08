Il governo studia un "Pacchetto Sud". Pronti incentivi e bonus assunzioni al 100% : Tra le misure allo studio del governo - su cui ovviamente si dovrà esprimere prima il ministro dell'Economia Giovanni Tria - c'è la stabilizzazione del bonus al 100% per i contratti per le imprese ...

Piano del governo per Alitalia tutta pubblica : niente bando - si studia una “new company” : Il Piano del governo per tentare il rilancio di Alitalia si sta delineando. L’idea è quella di una soluzione «tutta italiana», per salvaguardare i posti di lavoro e avere nuovamente una compagnia aerea di bandiera. niente più 51%, come inizialmente immaginato. Il governo sta studiando un Piano per avere il 100% del gruppo....

Piano del governo per Alitalia tutta pubblica : niente bando - si studia una "new company" : Lega e M5S hanno concordato una linea dopo un vertice fra Di Maio e Siri. Previsto l'ingresso nel capitale di Fs, Poste e Cdp retroscena Il Piano del governo per tentare il rilancio di Alitalia si sta ...

Il Decreto Dignità divide il governo giallo-verde. La Lega chiede i voucher per l'agricoltura e studia modifiche sui contratti a tempo : Le imprese chiedono alla Lega di fermarsi. E se parte dell'elettorato di Matteo Salvini va in allarme è un chiaro segnale che crea più di qualche imbarazzo tra i parlamentari del Carroccio. Il Decreto Dignità, primo provvedimento politico targato giallo-verde, è già motivo di discussione e di divisioni all'interno del governo, nonostante le dichiarazioni ufficiali. Luigi Di Maio non può retrocedere ...

Vaccini obbligatori a scuola - il governo studia una proroga per la scadenza del 10 luglio : Vaccini obbligatori per poter frequentare la scuola, il governo prepara una proroga. È ormai probabile che la scadenza del 10 luglio venga posticipata a fine anno. Nessun passo indietro, ma cinque mesi in più...

Vaccini a scuola - il governo studia proroga per la scadenza del 10 luglio : Secondo la legge Lorenzin è l'ultima data utile per presentare i certificati avvenuta vaccinazione per l'iscrizione all'anno 2018-2019

Banche - Assopopolari : governo studia moratoria per Bari e Sondrio : Roma, 20 giu. , askanews, Il governo sta valutando 'una possibile moratoria immediata per le due Banche popolari che devono ancora convertirsi' in Spa, la Banca Popolare di Bari e la Banca Popolare di ...

governo - Tria : “Eviteremo condizioni che spingano a uscita dall’euro. Flat tax e pace fiscale? Prima studiamo i conti” : Rassicura i mercati: “Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro. Il Governo è determinato a impedire in ogni modo che si materializzino condizioni di mercato che spingano all’uscita. Non è solo che noi non vogliamo uscire: agiremo in modo tale che non si avvicinino condizioni che possano mettere in discussione la nostra presenza nell’euro”. Garantisce che “la fiducia sulla nostra stabilità finanziaria” è ...

Luigi Di Maio : "Taglio ai vitalizi"/ governo - "Delibera nelle prossime settimane : studiamo pensioni d'oro" : Luigi Di Maio: "Tagliamo i vitalizi". Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo del Governo M5s-Lega è pronto anche a tagliare le pensioni d'oro: "delibera storica"(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Riforma pensioni - il governo studia le nuove norme sull'uscita dei lavoratori : governo Conte gia' a lavoro per riaprire il cantiere sulla previdenza: come promesso in campagna elettorale da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, l'unico modo per modificare in meglio il sistema previdenziale italiano sarebbe quello di introdurre un meccanismo di flessibilita' in uscita [VIDEO] attraverso Quota 100 e implementando Quota 41, provvedendo così a cancellare, o per lo meno modificare radicalmente, la tanto odiata Riforma Fornero. ...

Per la riforma pensioni il governo studia le nuove norme sull'uscita dei lavoratori : governo Conte già a lavoro per riaprire il cantiere sulla previdenza: come promesso in campagna elettorale da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, l'unico modo per modificare in meglio il sistema previdenziale italiano sarebbe quello di introdurre un meccanismo di flessibilità in uscita attraverso Quota 100 e implementando Quota 41, provvedendo così a cancellare, o per lo meno modificare radicalmente, la tanto odiata riforma Fornero. Ipotesi non ...

Gli M5s studiano un nuovo direttorio che affianchi Di Maio. Squadra di sottogoverno pronta la prossima settimana : Lo scacchiere è complesso. Affinché tutto sia in ordine, questa volta, è necessario incastrare tante e diverse caselle: viceministri, sottosegretari, presidenti di commissione, capigruppo da rinominare sia della Lega sia M5s e questore anziano. E il Movimento 5 Stelle, in questa fase di cambiamenti radicali, prepara anche la nascita di una sorta di nuovo direttorio che possa affiancare Luigi Di Maio.Tutte le nuove nomine ...

governo : Scotti - alla Link University si studia e basta : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Ora basta. Raccoglierò tutte le falsità scritte in questi giorni e le porterò in Tribunale. Devo tutelare i miei studenti, i miei docenti, chi lavora alla Link Campus University”. Lo dice Vincenzo Scotti, presidente dell’ateneo, in un’intervista a ‘Il Tempo’.“Noi -puntualizza- siamo stati i primi, quando siamo nati, ad introdurre in Italia un master di intelligence, ad ...

governo : Scotti - alla Link University si studia e basta : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Ora basta. Raccoglierò tutte le falsità scritte in questi giorni e le porterò in Tribunale. Devo tutelare i miei studenti, i miei docenti, chi lavora alla Link Campus University”. Lo dice Vincenzo Scotti, presidente dell’ateneo, in un’intervista a ‘Il Tempo’.“Noi -puntualizza- siamo stati i primi, quando siamo nati, ad introdurre in Italia un master di intelligence, ad ...